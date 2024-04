Testissä Turtle Beach Stealth Pro – huippukuulokkeet PC- ja konsolikäyttöön

Laadukkaat äänet ja äänimaailma ylipäätään on aina ollut huomattavan merkittävä asia itselleni erilaisia pelejä pelatessa. Näiden kuulokkeiden testaamisen jälkeen on helppo todeta, että tätä kokemusta on vaikea laittaa paremmaksi.

Uutuuden tuoksua paketissa

Fiilistelevätkö muutkin pakkauksen tuoksua, kun jotakin uutta saapuu kotiin testattavaksi? Paketin avaamista ei halua kiirehtiä yhtään, kaiken pitää tapahtua kuin hidastetussa filmissä. Jokaista sivua pitää tarkastella kaikessa rauhassa, laatikon värejä pitää ahmia silmillä, ja pikkuhiljaa voi ryhtyä hellävaroen nyppimään tarrakiinnikkeitä irti reunoista, ettei upea kokonaisuus menisi pilalle esimerkiksi pahvien repeämisen myötä.

Tukevan oloinen laatikko muistuttaa sivusta avattavan kannen ansiosta ulkoasultaan jättimäistä suklaarasiaa, jonka kannen alta paljastuu runsaasti herkkupaloja. Kuulokeosaa suojaa valkoinen pahvimuotti, joka pitää sen tukevasti paikoillaan esimerkiksi kuljetuksen aikana. Pienemmille osille on varattu samettinen suojapussukka, jonka saa suljettua säkkimäiseen muotoon reunojen naruista vetämällä. Lisäksi pakkaus sisältää 2 kpl 2 metrin mittaisia USB-C-piuhoja, lataustelakan, joka toimii myös lähettimenä, erillisen mikrofoniosan, Turtle Beach -tarran ja 2 kpl akkuja.

Akuista toinen on kuulokkeessa ja toinen lataustelakassa. Mikrofoniosa on taipuisaa, mutta kestävän oloista materiaalia, vaikka sitä vääntelisi enemmänkin.

Nippelitietoarkku avattakoon

Itselleni hyvin tyypillisesti en edes harkitse ohjeiden lukemista, vaikka pakkauksessa oli nettiosoite niitä varten. Alku onkin hieman kivikkoinen, kun en esimerkiksi meinaa löytää sopivaa koloa kuulokkeiden mikrofoniosalle. Lopulta hoksaan irrottaa pienen suojatapin vasemman kupin keskeltä, joka paljastaa pistokkeen. Tässäkin oli hieman haasteita, sillä suukappale tulee suunnata kuulokkeiden kaariosan suuntaisesti ennen kuin se suostuu loksahtamaan paikoilleen.

Vasemman kupin suojissa on myös akku, jota suojaa muovinen pyöreä kehys. Kehyksen saa irrotettua helposti kupissa olevan pienen kolon ansiosta, kunhan muistaa ensin ottaa mikrofoniosan irti. Kehyksessä on kolme rautatappia, jotka pitävät sen tukevasti paikoillaan tapeille varatuissa koloissa olevien magneettien avulla.

Taipuisan mikrofoniosan saa lukittua kolmeen positioon: pystyasentoon, keskimmäiseen kohtaan ja ala-asentoon. Alimmassa positiossa mikrofoni aktivoituu puhumista varten, keskimmäinen mykistää puheäänen ja pystyasennossa se on poissa näkökentästä. Mikäli mikrofoniosa irrotetaan esimerkiksi akunvaihtotilanteessa, on syytä huomata pistokkeen jäävän juuri siihen asentoon, missä se oli irrotettaessa. Asennon tulee siis olla sama, jotta mikrofoni loksahtaa paikoilleen. Tämä on pieni, mutta tärkeä yksityiskohta huomata, ettei vahingossa survo mikrofonia väkisin paikoilleen sen alkuperäisessä asennossa (eli pystyyn).

Kuulokkeiden oikeanpuoleinen kuppi käsittää puolestaan kaikki näppäimet: bluetooth-yhteyden hakunapin, virtapainikkeen ja niin sanotun Superhuman Hearing -nappulan, jonka ollessa aktiivisena erottaa tarkemmin pieniä ja yksityiskohtaisempia ääniä. Lisäksi kuppiosassa on yksi painike, joka vaimentaa kohinan ja ympärillä olevia ääniä. Eron huomaa vaikkapa silloin, kun puhuu pelikavereiden kanssa chatissa. Tuolloin oma ääni kuuluu selvästi vaimeampana tehden peliäänistä kuuluvampia.

Äänenvoimakkuutta voi säätää kiertämällä oikean kuppiosan pyöreää muoviosaa myötä- ja vastapäivään. Turtle Beach Stealth Pro -kuulokkeiden äänensäätöpainikkeen rakenteessa on mielestäni selkeä ero verrattaessa taannoin arvostelemiini Epos H3 Hybrid -kuulokkeisiin, joissa säätönamiska on upotettu syvemmälle kupin rakennetta. Erona Turtle Beach -mallissa säätönuppi on aavistuksen verran pinnalla, jolloin sitä ei tarvitse painaa pohjassa ääntä säädettäessä. Tämä vaikuttaa kestävämmältä ratkaisulta.

Mukavuutta, vaivattomuutta ja kestoa

Rakenteen osalta Turtle Beach Stealth Pro -kuulokkeissa on sopivasti jämäkkyyttä pitämään ne tukevasti päässä, ja keinonahasta tehdyt kuppien pehmusteet asettuvat korvien ympärille kuin muottiin valettuina. Aluksi tosin pidin noin 415 grammaa painavia kuulokkeita varsin raskaan oloisina, mutta parin päivän intensiivisen testaamisen jälkeen totuin niihin ja totesin rakenteen mitä mainioimmaksi. Korvia ei kuumota pitkissäkään pelisessioissa kuin hyvin vähän, ja silmälasien sangat sopivat kuppien alle kuin vakka kanteen.

Kaariosaa on mahdollista säätää molemmilta puolilta 4 senttimetrin verran pitemmäksi, joka tuntuu riittävältä skaalalta erimuotoisille päille. Kaarituen pehmusteessa voisi olla ehkä aavistuksen enemmän paksuutta, mutta se tuntuu silti mukavalta päälaella. Luurien kaariosa istuu hyvin myös otsalla, mikäli on tottuneempi käyttämään luureja kallistetummassa asennossa. Tarvittaessa kuulokkeiden kaariosan nivelet voi kätevästi kääntää 90 asteen kulmaan, jolloin pehmustetut kupit asettuvat tasaisesti esimerkiksi pöydän päälle ja metalliosia kolhimatta. Virtajohtoja puolestaan suojaa vankanoloinen metallikuori, jonka rakenne on selvästi tehty kestämään ja sisäisiä johtoja suojaamaan.

Multitaskaajat arvostanevat myös sitä, että PC:n ja PlayStation 5:n samanaikainen käyttö kuulokkeilla on mahdollista, sillä PC:n kanssa bluetooth-yhteyden voi muodostaa langattomasti ilman lataustelakka-lähetintä. Lataustelakassa on myös USB-portti, josta kuulokkeessa olevaa akkua voi ladata. Akun vaihto on kuitenkin erittäin nopeaa, kun kuulokkeista alkaa kuulua varoitusääniä virran ollessa vähissä. Käynnistettäessä kuuloke ilmoittaa englanniksi virran olevan joko "high" tai "medium", joka antaa hieman osviittaa virran määrästä. Yhdellä täydellä akulla pystyy operoimaan noin kuusi tuntia, joten ilman lataustakin kaksi täyttä akkua riittää keskivertokäyttäjällä mainiosti ainakin 2–3 päivän ajaksi.

Kriittisin silmin

Kenties merkittävin kritiikin kohde on akun kesto, sillä 6 tuntia per mötikkä kuulostaa jokseenkin lyhyeltä paljon pelikoneen ääressä istuville. Tätä on kuitenkin kompensoitu kahden mukana olevan akun avulla ja nopealla latauksella, sillä arvioni mukaan yhden akun saa ladattua täyteen hieman yli puolessa tunnissa. Vertailuna edellä mainitsemani Epos H3 Hybrid kesti tavallisesti useita päiviä, sillä käyttötavasta riippuen akku hiipui vasta 19–37 tunnin ajanjakson jälkeen.

Kuulokkeet käynnistyvät mukavan nopeasti, sillä virtanappia ei tarvitse painaa kuin noin 2 sekuntia, mutta bluetooth-yhteyden muodostaminen kestää kauemmin. Vasta noin 17–18 sekunnin kohdalla englanninkielinen ääni vahvistaa "bluetooth connected" -toiminnon äänimerkin kera, vaikka äänet alkavat kuulua jo hieman aiemmin. Positiivisena puolena kuulokkeet osaavat sammuttaa itsensä todella nopeasti, mikäli ääniä ei kuulu, mutta hiljaisen hetken sattuessa vaikkapa wc-reissun yhteyteen luurit joutuu käynnistämään uudestaan.

Käynnistettäessä kuultava akun varaustasosta kertova ääni on harmittavan summittainen, mutta arvioin "high"-äänen tarkoittavan yli 4 tunnin varausta, kun taas "medium" asettuu noin 2–4 tunnin välille. Vertailuna Epos H3 Hybrid ilmoitti akun varauksen 20 prosentin välein. Jokseenkin häiritsevää on myös kuulokkeen melko tiuhaan esiintyvä muistuttelu äänimerkein, kun akkuvirta on lähellä loppumista.

Tarkkasilmäisimpiä saattaa myös häiritä lataustelakassa oleva rengas, joka vilkkuu punaisena mikrofonin mykistystoiminnon aikana. Puheäänen kuuluessa se palaa PlayStationilla tasaisesti sinisen värin kera ja Xboxilla puolestaan vihreänä.

Turtle Beach Stealth Pro -kuulokkeista on olemassa kaksi eri mallia, joista testissä ollut tukee PlayStation 5:ttä, PlayStation 4:ää ja PC:tä, mutta Xboxilla sitä ei voi käyttää. Xboxin kanssa yhteensopiva kuulokeversio ei ole jättänyt kilpailijaa huomioimatta, sillä se toimii PC:n lisäksi myös PlayStation 5:llä tai 4:llä.

Hintansa väärti

Äänipuolella en voisi parempaa toivoa etenkin pelimaailmaan uppotuessani. Oli sitten kyseessä intensiivistä räiskintää sisältävä tuotos, tunnelmallinen kauhupeli, elokuvan katseluhetki tai pirteitä ääniä sisältävä toimintaseikkailupeli, ei laadusta ole tingitty. 350 euron hinta kuulostaa korkealta, mutta näin kovasta laadusta olisin itse valmis maksamaan sen verran parin viikon testiajanjakson perusteella. Pikkuvikoja on toki parhaissakin tuotteissa, mutta se toinen ääripää, eli laadun määrä painaa tässä tapauksessa vaakakuppia huomattavasti syvemmälle.