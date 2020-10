: Pelivinkit lokakuulle 2020

Kuukauden päivät uusien konsolien julkaisuun. Muutos ei näy vielä julkaisukalenterissa, sillä nykyiset laitteet tulevat varmasti saamaan tukea pelintekijöiltä vielä pitkään – varsinkin indierintamalla. Listalle mahtuu tässä kuussa pari kotimaistakin teosta.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Lokakuu 2020

I Am Dead (8.10.)

Annapurnan katalogista voi periaatteessa napata pelin kuin pelin ja aina saa laatua. Psykedeelisen Hohokumin tekijöiden uutuus I Am Dead keskittyy kuoleman jälkeiseen elämään omaleimaisella otteella.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC

Falcon Age (8.10.)

Vuosi sitten PlayStation 4:lle ja useille VR-alustoille julkaistu Falcon Age saapuu nyt myös Steamiin ja Nintendo Switchille. Kouluta oma haukkasi, tutki maailmaa ja välttele vaaroja – sekä paijaa ihania lintuja.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4

The Signifier (15.10.)

Raw Furyn julkaisema The Signifier on psykologinen trilleri, joka keskittyy ihmismieleen ja sen koukeroihin. Surrealistinen kokemus hämärtää todellisuuden rajat, kun pelaajan on ratkaistava rikkinäisten muistojen takana piilevä totuus.

Saatavilla: PC

I Hope She's OK (30.10.)

Yötön yö, tuo suomalaisille niin tuttu ilmiö, on kotimaisen I Hope She's OK -seikkailun keskiössä. Mökkiviikonloppu saa kurjan käänteen, kun ystävä katoaa mystisesti. Yhden hengen projekti saapuu loppukuusta Steamiin tarjoamaan idyllisiä järvi- ja kesämaisemia.

Saatavilla: PC

Good Mourning (30.10.)

Lisää kotimaista tuotantoa. Koskettavasta Lydiasta tutun Platonic Partnershipin Good Mourning saapuu Steamin Early Accessiin. Tunteikas visual novel keskittyy surutyöhön, katumukseen, valintoihin sekä elämään itseensä.

Saatavilla: PC

Ehdota pelejä listalle kommenttiosiossa. Jakaminen on välittämistä.