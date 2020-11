Mennyt sukupolvi näytti parhaimmillaan häikäisevän upealta: suosikkikuvamme PlayStation 4- ja Xbox One -peleistä

Kuvia on mukava napsia, niin oikeassa elämässä kuin videopeleissäkin. Keskitytään nyt jälkimmäiseen kategoriaan, ja vielä tarkemmin sanottuna PlayStation 4- ja Xbox One -peleihin.

Sekä Sonylta että Microsoftilta saadaan kotvan päästä uudet laitteet markkinoille, joten nyt viimeistään on oikea hetki katsoa kuvakaappausten satoa tämän sukupolven laitteilta. Niinpä ohessa toimituksemme jäsenten suosikkifotoja PlayStation 4- ja Xbox One -peleistä.

Kuvat aukevat isommiksi niitä klikkaamalla.

Petri Kataja

Valinta ei ollut vaikea. Kun mietin pelejä, joista valikoida suosikkikuvakaappaukseni, oli vaihtoehtoja vain muutamat. Batman: Arkham Knightista muistelin ottaneeni useammat mielenkiintoiset kuvat, ja kuinka ollakaan, sieltä löytyi monta vaihtoehtoa. Yksi suosikeistani on oheinen kuva, jossa lepakkoinen mies sekä Jokeri viettävät yhdessä aikaa kaiteella notkuen.

Red Dead Redemption 2 on yksi komeimmista peleistä, joita olen kokenut tämän konsolisukupolven merkeissä. Esittelin erillisessä kuvakaappauksia pullollaan olevassa blogijutussa aimo määrän suosikkifotojani villin lännen maisemista. Ohessa kuitenkin yksi suosikeistani, karhunpoika sairastaa.

A-P Kuutila

Löysin boksini syövereistä 649 kuvankaappausta, joten materiaalia olisi vaikka useampaa artikkelia varten. Tässäpä nyt alkuun pari päräyttävää otosta.

Fallout 4 jäi osaltani kesken 20 tunnin jälkeen, mutta ehdin jo siinä ajassa nähdä jos jonkinmoista erikoista meininkiä. Oheisessa kuvassa niistä pysäyttävin.

Layers of Fear oli ensimmäinen kauhupeli, jonka olen pelannut kokonaan läpi. Taitaa olla toistaiseksi myös ainoa. Kuva on melko hämärä, katso tarkkaan.

Petri Leskinen

Harvoin otan kuvakaappuksia peleistä samalla tahdilla kuin The Last of Us Part II:ssa, sillä Naughty Dogin teos määrittää PlayStation 4:n graafiset rajat. En todennäköisesti ole hetkeen palaamassa henkisesti raskaan taipaleen pariin, vaikka villiintynyt länsirannikko tarjosikin upeita maisemia raakuuden keskellä.

PlayStationin 2 -yksinoikeus Shadow of Colossus julkaistiin nykysukupolvelle uuden pelimoottorin voimin. Sen aava, tyhjä maailma ei tarjoa paljoakaan löydettäävää, mutta komeita kuvia sieltä saa joka tapauksessa.

Tuomas Tonteri

DRIVECLUB ei ollut itselleni pelkästään tämän sukupolven ihanin ajopeli, vaan myös se peli, jonka valokuvatilassa vietin vähintään yhtä paljon aikaa kuin ratin takana.

inFamous: Second Son oli yksiä ensimmäisiä PS4-yksinoikeuksia, joihin Photo Mode päivityksellä tuotiin. Pelin neonvaloloisteesta saikin upeita otoksia.

Niko Lähteenmäki

8. konsolisukupolvi hakee vertaistaan. Upeita muistoja, loistavia pelejä ja uusia, tehokkaampia versioita perusmalleista. Kaikki eivät näistä perustaneet, mutta itselleni kelpasi PlayStation 4 Pro oikein hyvin, sillä päivitin perusmallini parempaan versioon vuoden 2017 lopulla. Valtaosan tämän sukupolven peleistä koinkin jommallakummalla Sonyn konsolilla.

Tämä sukupolvi esitteli myös Photo Moden, toiminnon, jolla pelaajat pystyivät luomaan mitä uskomattomimpia kuvia. Itse en valitettavasti tähän juuri perehtynyt, mutta yllätyksekseni onnistuin silti kaappaamaan sangen hienoja otoksia ihan konsolin omalla kuvankaappausnapilla.

Poika ja möykky yöreissulla. (A Boy and His Blob, 2016)