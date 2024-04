Kuunnelkaa näitä Super Mario RPG:n sulosointuja – vielä kun pystytte, koska kohta nekin heitetään jonkkaan

Eipä ole hetkeen tullut kehuttua pelimusiikkia.

Ellei sitten äskettäistä Alan Wake 2:n yhden kohtauksen ylistämistä lasketa? Viimeisin puhtaasti pelisävelmiin keskittynyt juttu on lähes vuoden takaa, viime toukokuulta. Silloin kehuja sateli Chrono Trigger -klassikon äänimaailmalle. Sitä edellisellä kerralla olin perustamassa konjakkiloungea L.A. Noiren merkeissä.

Aikaa on kulunut. Ei siis liene hullumpi idea levittää jälleen mainion musiikin ilosanomaa. Voisi nimittäin olla paikallaan kuunnella Super Mario RPG:n sulosointuja – niin pitkään kuin se on mahdollista.

Nintendo haluaa myydä pelejä, ei musiikkia

Nintendo-pelijätillä ja musiikilla on erikoinen suhde siinä mielessä, että yhtiön tuotoksissa kuultuja sävelmiä ei pääse kuulemaan mistään striimauspalvelusta. Ei Spotifyn kautta, ei Apple Musicista tai muista.

YouTuben avaaminen on se helpoin tapa kuulla näitä sulosäveliä, sillä sinne fanit ovat niitä latailleet. Siellä sitä kuunneltavaa piisaa, mutta pelitalopa ei ole tähän tilanteeseen tuntunut olevan kovin tyytyväinen, sillä musiikkia on hävinnyt palvelusta vinot pinot tekijänoikeusloukkaussyytösten (mikä se virallinen termi nyt olikaan) saattelemana. Kyseessä on niin yleinen asia, että siitä on jopa meemejä.

Kirby-aiheista musiikkia voi sentään kuunnella striimauspalveluista, ehkä koska niiden oikeudet ovat HAL. Laboratory -studiolla, Nintendon tytäryhtiöllä?

Videoiden poistolla Nintendo oletettavasti kannustaa ostamaan musiikkia heiltä itseltään? Ehkä? Tässäpä on se ongelmatilanne, että pelijätti ei julkaise näitä albumeita länsimaissa. Albumijulkaisut ovat lähinnä japanilaisyleisön herkkua. Comic Book Resources -sivusto kertoo tälle syyksi erot Japanin laissa verrattuna muiden alueiden vastaaviin.

Länsimaiset lakipykälät kuulemma "tarjoavat paljon enemmän vapauksia, mikä mahdollistaisi Nintendon musiikin käytön monin eri tavoin ilman yrityksen nimenomaista lupaa tai valvontaa".

"On olemassa tapoja ostaa monia Nintendon teoksia, kuten pelejä, leluja, keräilyesineitä ja taideteoksia – mutta ei pelien soundtrackeja", sivuston juttu toteaa. "Ainoa tapa saada Nintendo-soundtrackeja peleistä on hankkia fyysinen media suoraan Japanista. Tämä johtuu niin sanotusta mekaanisesta lisensoinnista."

Kyseinen termi tarkoittaa hyvin tiivistettynä sitä, että kuka tahansa voisi luoda ja myydä ostamansa soundtrackin kappaleista omia versiointejaan. Muut tekisivät mammonaa Nintendon tuotoksilla? Ehkä tässä on se syy. Toisaalta pätäkkää vastaan kaupiteltava lopputulos voi olla "ei-Nintendon standardien mukaista", mikä oletettavasti ei myöskään ole pelitalon mieleen.

Tämän kitaran soittamaa musisointia et Apple Musicista kuule.

Oli miten oli, niin ainakin vielä äskettäin julkaistun Super Mario RPG:n musiikkia vielä löytyy YouTubesta. Joten kehutaanpa sitä, sillä kehuja tämä kokonaisuus todellakin ansaitsee.

Hunajaa korvakäytäviin

Super Mario RPG -arvostelussamme kiittelimme roolipeliä monelta eri kantilta. Erityistä kiitosta tuli juurikin musiikille.

Tästä on kiittäminen Yoko Shimomuraa, suorastaan legendaarista säveltäjää, kenen käsialaa olivat myös alkuperäisen pelin sävelkulut. (Tosiaan! Switchille viime vuonna julkaistu Super Mario RPG on uusioversio vuonna 1996 julkaistusta Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars -klassikosta.) Jokainen kappale on saanut aimo annoksen rakkautta sekä uusia melodioita sekä instrumentteja viuluista ja torvista lähtien.

Todennäköisimmin se yksi ja ainoa pelistä eniten mieleen jäänyt sävelmä on Beware of Forest Mushrooms. Se on uudessa seikkailussa vähintään yhtä hurmaava kuin aiemminkin.

Sävelmien huomattavista muutoksista paras esimerkki on karttaruudussa soiva kappale, joka on saanut aiemmin kuullun yksinkertaisen tiluliluttelun lisäksi kunnon melodian soimaan taustallensa. Kyseessä todella on paras todiste siitä, miten sävelmät on tuotu nykyaikaan. Uusi on kuunneltavissa alta, originaali tämän linkin kautta.

Meneviä ralleja tässä nimikkeessä piisaa. Rose Town -alueen viisu etenkin jää mieleen, hyvässä mielessä.

Jos se pelin ikonisin kappale ei olisi tuo aiemmin mainittu Beware of Forest Mushrooms, olisi se mitä todennäköisimmin taistelumusiikki tai kenties epätasapainoisen Booster-hahmon mitä letkein ja notkein tunnuskappale.

Kuunnelkaa vaikka And My Name's Booster -rallia.

Muutamien esimerkkien valikoiminen oli haastavaa. Ne taistomusisoinnit, vihamielisten ympäristöjen mörinä ja yksi perin spoilaava kappale olisi myös voinut tähän juttuun valita mukaan.

Mutta näillä mennään. Mikäli haluat kuunnella koko soundtrackin, onnistuu se YouTubesta tämän linkin kautta.

Ainakin vielä kirjoitushetkellä. Tätä lukiessasi on Nintendo saattanut sen jo poistaa.

