Hulppeilla lupauksilla varustettu läppäri - testissä Lenovo Legion Y740 -pelikannettava

Nyt on kovat puheet. Lenovon kotisivulla kerrotaan, että "Legion Y740 -kannettava on pelikoneiden mestariteos". Teksti jatkuu kertomalla, että "luokkansa parhaalla Corsair® iCUE -järjestelmävalaistuksella, mukaansatempaavalla kuvanlaadulla ja liikkuvalla Dolby®-äänentoistolla varustettu Y740 on suunniteltu tarjoamaan lähes täydellinen pelikokemus".

Uskoako tuota? Tuntumaa laitteeseen otettua ei nyt oikeastaan tee paljoa mieli väittää vastaan.

Ulkoisesti pätevä

Testiin päätynyt Legion Y740 antaa itsestään hyvän ensivaikutelman. Ulkoasultaan kannettava on mukavan jämäkän oloinen, eikä lainkaan hassumman näköinen alumiinikansineen kaikkineen. Kansi avautuu vieläpä täyteen 180 asteeseen.

Seuraavaksi silmään pistää porttien sijoittelu, jolle pitää antaa peukkua. Suurin osa johdoista aina virrasta HDMI:n kautta nettipiuhoihin ja USB-laitteisiin kytketään laitteen takaosaan, mikä on oiva ratkaisu. Näin pöytä pysyy siistimpänä ja johdot poissa pelaamisen ja elämisen tieltä. Koneen sivuilta löytyy ainoastaan kolme porttia: yksi USB-3, yksi Thunderbolt 3 Type-C sekä kuuloke-mikrofonille oma paikkansa.

Kannen alta paljastuu ohjelmoitavilla RGB-taustavaloilla varustettu näppäimistö. Napit eivät ole jämäkimmät ikinä, mikä saattaa etenkin pelailun alussa vaatia totuttelua. Perinteisten namiskojen ohella näppäimistön vasemmasta laidasta löytyy nippu nappeja, joilla muun muassa nauhoitetaan pelikuvaa ja himmennetään näppiksen valoshow. Lisäksi samassa ryppäässä on tarjolla kaksi makronäppäintä, joihin asettaa omia komentoja. Näistä pelaamista helpottavista painikkeista pitää toki antaa plussaa, mutta toki pelilaitteesta nämä pitääkin löytyä. Yleensä irrallisten näppäimistöjen oikeaan laitaan sijoitettua numeronäppäinten rykelmää ei ole, mutta eipä tuota kaipaa.



Suurin osa porteista on sijoitettu laitteen takaosaan, mikä on varsin toimiva ratkaisu.



Valotaide ei rajoitu ainoastaan näppäimistön alueelle, sillä värikästä valoa on nähtävissä yllä olevan kuvan tapaan myös kannen logossa sekä itse koneen sivuissa. Myös näitä efektejä on mahdollista säätää omien halujen mukaan. Ensivaikutelma nappien taustalla loistavista ja väriään vaihtavista valoista on varsin mukava, eikä tätä taidetta tehnyt mieli ottaa pois päältä testiviikkojen aikana.

Näppäimistön kerrotaan laitteen verkkosivulla olevan vettä hylkivä. Lainakone tai ei, en jostain syystä halunnut tätä asiaa lähteä tutkimaan sen tarkemmin. Lienee siis parasta tässä tapauksessa uskoa mainostekstiä. Niin, ja painoa laitteella on noin 2,2 kiloa.

Sisuskalut ja muut vehkeet

Laitteen sisuksissa jyllää 6-ytiminen Intel Core i7-9750H -prosessori, kun taas näytönohjaimena toimii NVIDIAn GeForce RTX 2070 Max-Q. Itse näyttö testikappaleessa oli 15,6 tuumainen (samaa mallia saa myös 17 tuuman näytöllä). Näillä herkuilla varustetun laitteen luvataan tarjoavan pöytäkoneisiin verrattavaa pelikokemusta. Eli mitenkäs se yksi perin olennainen asia, se pelien pyörittäminen?

Sillä osa-alueella mitattaessa kyseessä on mainio laite. Jokainen testattu peli pyöri täysillä asetuksilla pitkälti kuin unelma aina karkilta näyttäneeseestä Sea of Thievesistä hitusen kevyempään My Friend Pedroon sekä männävuosien klassikoihin. Testiviihdykkeet tuli napattua käyttöön sekä Xbox Game Passin PC-puolelta sekä Steamista. Nimikkeet näyttivät näytöllä varsin kauniita myös väreiltään, etenkin Sea of Thievesin trooppiset ja värikkäät maisemat. (Harmillisesti Gears 5:n kanssa kannettavaa ei päässyt testimielessä rasittamaan, sillä Game Passin mukaan peli oli ensin väärää versiota, sitten korruptoitunut ja lopulta pelin käynnistäminen ei tehnyt mitään. No, minkäs teet.)

Koneelle valmiiksi asennetulla Lenovo Vantage -softalla on lisäksi mahdollista säätää kokemusta haluamaansa suuntaan. Tarjolla on esimerkiksi nettipelejä varten kehitelty verkon tehostus, joka asettaa pelit automaattisesti etusijalle verkossa, sekä turhat ohjelmat pelien tieltä sulkeva toiminto.

Lisäksi yksi perin olennainen mainittava asia on G-Sync, Nvidian kehittelemä teknologia, "jonka avulla G-Synciä käyttävät näytöt esittävät parhaan mahdollisen kuvan alhaisella latenttisuudella ja ilman repeilyä". Kyseinen ominaisuus on oletuksena päällä konetta käyttöön otettaessa, mikä testin perusteella vaikuttaa varsin toimivalta ratkaisulta.

Kun G-Syncin kytki pois päältä, eron pystyi enemmän tai vähemmän tarkalla silmällä huomaamaan. Toiminnon avulla ruudunpäivityksen satunnaisia heilahteluja ei näet huomannut ja meno oli sulavampaa. Mainio lisä, etten sanoisi. Oheinen video näyttää, miltä kuvan repeily näyttää käytännössä, mikäli termi ei ole tuttu.

Laitteen kotisivu lupailee myös äänipuolelle suuria. "Y740:ssä on lisäksi tilaustyönä pelaamista varten suunniteltu Dolby® Atmos -äänipalkki, joka on varustettu Smart AMP -tekniikalla ja sisältää bassokaiuttimen. Se luo kokonaisvaltaisen äänimaailman kuulokkeilla tai ilman", kertoo sivusto. Aivan yhtä hulppeaa fiilistä äänimaailmasta en itse saanut, joskin toimivalta kokonaisuus silti kuulosti. Ääntäkin koneesta sai halutessaan irti paljon. Joka tapauksessa suosin testin yhteydessä kuulokkeita, muun muassa seuraavan otsikon alta löytyvän syyn takia.

Pari pientä muttaa matkassa

Muuten niin varsin mainioon kokonaisuuteen on pari "muttaa" sanottavana. Ensimmäisenä pitää mainita satunnainen äänekkyys. Laitteen tuuletin oli näet testiviikkojen alkutaipaleella suorastaan äänekäs, joskaan erikoisesti ei joka kerta. Alkuvaiheessa ei ollut sen suurempaa väliä, oliko käynnissä raskaampi avoimen maailman nimike tai vaikkapa männävuosien Alan Wake, sillä hurina oli kummassakin tapauksessa suhteellisen kovaa.

Testin edetessä hurina kuitenkin oli harvinaisempaa, sillä esimerkiksi se samainen aiemmin mainittu Sea of Thieves pyöri lopulta nätisti ja käytännössä ääneti. Laitteen tuuletuksen lupaillaan olevan hiljaista sorttia, mutta varmaksi väitettä en tältä istumalta uskalla todeta. Pelatessa hurinalla on toki vähemmän väliä, sillä pelien musiikki ja muut äänet peittävät koneen kehräämisen joka tapauksessa. Kuulokkeilla tai ilman. Netissä pyörimisen ja muun peruskäytön aikana laite oli kuitenkin käytännössä äänetön.



Laitteen alapinnalla on aukkoja ilmaa varten.



Akunkesto ei Y740:llä ole sieltä hulppeimmasta päästä. Oli G-Sync päällä tai ei, ei pitkää peliaikaa parane odottaa. Nettisurffailuun sekä YouTube-videoiden katseluun käyttöaikaa oli karvan alle kaksi tuntia, mutta pelaaminen kulutti virran loppuun huomattavasti nopeammin. Parhaimmillaan rankka pelailu kulutti akun loppuun tunnissa. G-Syncin nappaaminen pois päältä pidentää netissä kuultujen kommenttien mukaan akun kestoa, mutta omien testien perusteella suuren suurta vaikutusta sillä ei asiaan ole. Aiemmin mainitusta Lenovo Vantage -ohjelmasta löytyy myös asetuksia, joilla tilanteeseen voi koettaa tehdä muutoksia.

Edellinen huomioon ottaen laturi kannattaa pitää mukana aina vähänkin pidemmän käyttösession varalta. Laturijohto on päälle puolitoista metriä, mutta sen puolivälissä olevalla virtalähteellä on kokoa vaikka muille jakaa. Kyseessä on yksi suurimmista virtalähteistä, joita olen hetkeen kohdannut. Sen mitat ovat senteissä 20 x 10 x 2. Aikamoinen pitkula.

Tuulettimet puhaltavat lämmintä ilmaa sivuille, mikä voi tuntua hiirikäsessä, mikäli pitää hiirulaista suoraan kannettavan sivulla. Myös näppäimistö lämpenee pelatessa, vieläpä usein käytössä olevien vasemman laidan näppäinten kohdalta. Lisäksi webbikameran sijoittelu voi olla kahtiajakoinen asia, sillä itse en suosi näytön alle sijoitettuja kameroita, kuten Y740:ssa on. Sieraimia ja leukaa näkyviin kaikille skypettäjille, zoomaajille ja teamsittajille. Pieni asia, mutta kannattanee mainita.

Peukkua

Lenovon Legion Y740 tekee sen minkä lupaakin, sillä kyseessä on varsin oiva pelaajalle suunniteltu kannettava. Pelit pyörivät mallikkaasti, kuva näyttää hienolta ja henkilökohtaisesti arvostan suuresti näppäimistön vasemmassa laidassa olevia nappeja omille toiminnoille sekä pelikuvan tallennukselle. Akunkesto nyt vain on mitä on.

Niin, mitenkäs se hinta-asia? Hintalappua tälle hulppeudelle kertyy karvan alle 2000 euroa, joskin tätä kirjoittaessa Lenovon sivuilta se irtoaa halvemmallakin. Omasta mielestäni hintaansa nähden varsin soiva peli, jolla myös pelaa mallikkaasti. Ja se lienee se olennaisin asia peliläppärissä.