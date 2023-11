Silmää miellyttävä Logitech G PRO X TKL Lightspeed -pelinäppis on kompakti ja vankka suorittaja

Logitech G Pro X TKL Lightspeed -näppäimistö on erinomainen valinta kilpailuhenkisille pelaajille, joilla on varaa sijoittaa sujuvaan langattomuuteen.

Logitech G PRO on palkintojakin voittanut sarja ammattikäyttöön tarkoitettuja kuulokkeita, hiiriä ja näppäimistöjä. Logitechin ergonomiseen ERGO-sarjaan kotitoimistokäytössä rakastuneena olin enemmän kuin kiinnostunut testaamaan löytyykö pelaamistarkoitukseen luoduista vastineista samaa viehätystä niin yleisen laadun kuin näppärien ominaisuuksienkin suhteen. Tarkasteluun lähtivät siis Logitech G PRO X TKL Lightspeed -pelinäppäimistö ja saman sarjan Superlight 2 -pelihiiri. Tässä tekstissä keskitytään näppäimistöön.

Logitech G PRO X TKL Lightspeed -pelinäppäimistö on Logitech G PRO X Superlight 2 -pelihiiren tapaan suunniteltu nimenomaan kilpapelaajien hyvinkin tarkkoja vaatimuksia silmällä pitäen. Allekirjoittanut ei ole minkään sortin esports-taituri, mutta erilaisten kilpailullisten verkkopelien parissa vierähtää helposti useampi tunti viikoittain. ENCE tuskin kutsuu minua riveihinsä näilläkään kamppeilla varustettuna, mutta pelikokemuksesta muotoutui huomattavasti miellyttävämpi ja – toden totta – omat tuloksetkin paranivat. Joku voisi väittää innostuneen aloittelijan tuuriksi, mutta parin viikon testaamisen jälkeen ero oli kyllä mainittavan arvoinen.

Logitechin PRO-näppäimistön seuraava kehitysversio eli G PRO X TKL Lightspeed saapuu todella kätevässä ja kovaakin kohtelua kestävässä esteettisessä kotelossa. Heti pakettia avatessa huomaa kyseessä olevan hieman korkeamman hintaluokan tuote. Tällaisia kuljetuskoteloita olisi toivonut näkevän enemmän varsinkin 2010-luvun lanitapahtumiin pelikamppeita roijatessa. Nyt myös kotelolle on käyttöä, sillä se tarjoaa pölysuojatun säilytyksen ja kätevän mukaanoton vanhempien luokse viikonloppua viettämään mennessä.

G PRO X TKL Lightspeed -näppäimistö on saatavilla kolmena eri värivaihtoehtona: valkoinen, pinkki ja musta. Väritys vaikuttaa estetiikan lisäksi kytkinvaihtoehtoihin. Sekä valkoiseen että pinkkiin näppäimistöön on saatavilla ainoastaan Tactile-kytkimet. Mustaan näppäimistöön puolestaan saa GX Blue- ja GX Red -kytkimet. Testissä ollut valkoinen yksilö omaa siis Tactilet, jotka tarjoavat yhtä aikaa napakan sekä pehmeän tuntuman. Käyttötuntuma on kaiken kaikkiaan lempeä sormille ja koko käsille.

Näppäimistön pohjassa sijaitsevat pienet jalakset voi säätää kolmeen eri asentoon, joista korkein kulma on itselle selkeästi mieluisin. Hiljaisempaan näppäimistöön tottuneena painallusten äänet kaikuvat rungosta etenkin aluksi turhan kuuluvasti, mutta tuohon ASMR-materiaalia olevaan kolaukseen tottuu huomaamatta yllättävän äkkiä. Vastamelukuulokkeet päässä ääntä ei toki edes huomaa.

Jämäkkä, mutta kohtalaisen kevyt näppis komistuu entisestään RGB-valaistuksen syttyessä. Äänenvoimakkuutta voi korjata lennosta portaattomalla rullasäätimellä, jonka ansiosta kesken pelisessionkaan ei tarvitse räpeltää kuulokkeita tai etsiä volyymiasetuksia koneelta. Näppäimistön yhdistäminen koneeseen käy helposti Lightspeed-, Bluetooth- tai USB-liitännän avulla. 1,8 metrin USB-C/USB-A-piuha riittää paremmin kuin hyvin langalliseen liitäntään, mutta mukana tulevat myös langattomuutta tukevat vastaanotin ja jatkokappale.

Lightspeed lupaa nimensä mukaisesti valonnopeaa yhteyttä, joka Logitechin antamien tietojen mukaan kipuaa vain yhden millisekunnin päivitysnopeuteen. Akunkestoksi luvattu viisikymmentä tuntia pitää aika hyvin kutinsa. Ensimmäisen viikon aikana latausta ei tarvinnut miettiä kertaakaan, vaikka käyttötunteja kertyi vähintään 6-7 päivää kohti.

Näppiksen asetuksia käsitellään Logitech G HUB -ohjelmiston kautta. Säätöjä voi tehdä näppäinkohtaiseen RGB-valaistukseen, komentoihin ja makroihin. G PRO X TKL Lightspeed hyödyntää myös Logitech G Shift -toimintoa, jonka avulla käyttäjä voi lisätä näppäimistöönsä toissijaisia toimintoja. Saatavilla on myös integrointi Discordin, Steamlabin ja OBS:n kanssa, mikä mahdollistaa tietyt pikanäppäimet navigoitaessa näissä sovelluksissa. Vaativampikin käyttäjä saa siis rukattua toiminnot mieleisekseen. Itse päädyin jättämään oletusasetukset kohdilleen, sillä omaan käyttöön enempi hifistely ei ole tarpeellista. Saa nähdä, mikäli innostun vielä kikkailemaan. Hennon sinertävä RGB-valokin kuultaa PBT-näppäimistöhatuista niin nätisti läpi, etten alkanut leikkimään kirjavammilla vaihtoehdoilla.

Logitech G PRO X TKL Lightspeed on kompakti ja vankka suorittaja, joka miellyttää silmää. Loistava valinta pelaajille, jotka kaipaavat langattomuutta suorituskyvystä tinkimättä. Ainoa asia, mitä ehkä kaipasin Razerin Huntsman V2 Analogia paljon käyttäneenä, oli rannetuki. Joka tapauksessa helppo 5/5.

Merkki: Logitech

Malli: G PRO X TKL Lightspeed

Mitat: 352 x 150 x 34 mm

Yhteydet: Lightspeed, Bluetooth, USB

Päivitysnopeus: 1 millisekunti

Langaton kantama: jopa 10 metriä

Hinta: 229 euroa (OVH)