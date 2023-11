: Pelivinkit marraskuulle 2023

Syksy tarjosi taas pelejä enemmän kuin tarpeeksi. Tässä kuitenkin vielä muutamia vinkkejä.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Marraskuu 2023

The Talos Principle 2 (2.11.)

Pulmia ja syvällistä pohtimista, sitä on Croteamin loistelias The Talos Principle 2. Ihmismäiset robotit jatkavat elämää maailmalla kauan sen jälkeen kun pandemia on tappanut ihmiskunnan. Lisää kannattaa lukea arvostelusta.

Saatavilla: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X

The Invincible (6.11.)

Puolalaiseen kirjaan perustuva The Invincible tarjoaa kävelysimulaattorimaisen seikkailun, jonka juuret ovat vahvasti scifissä. Päähahmo etsii kadonneita matkatovereitaan keskellä Regis III -planeetan upeita maisemia.

Saatavilla: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X

Teardown (15.11.)

Jostain syystä rikkominen on usein houkuttelevampaa kuin uuden rakentaminen. Teardownissa pelaaja saa vapaat kädet hajoittaa vokseleista rakennettua maailmaa. Mukana on tarinatilan lisäksi haasteita ja vapaata sekoilua. Arvostelu kertoo pelistä lisää.

Saatavilla: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X

Worldless (20.11.)

Omaperäisen ulkoasun lisäksi Worldless tarjoaa vuoropohjaista taistelua sekä vaihtoehtoista tarinankerrontaa. Tasoloikka eroaa muusta tarjonnasta varsinkin pelkistettyjen, ajoittain jopa abstraktien hahmomallien ansiosta.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X

