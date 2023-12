Rautanyrkille saattaa olla mahdotonta löytää haastajaa ensi vuonna – kattavassa ennakkotestissä Bandai Namcon Tekken 8

Japanilaisen Bandai Namcon Tekken-sarja on palaamassa rytinällä parrasvaloihin ensi vuoden tammikuussa. KonsoliFIN pääsi testaamaan Rautanyrkin paluuta ennakkoon.

Isän ja pojan laatuaikaa.

Tekken – ilo silmälle

Noin kolme tuntia kestävä katsaus tarjosi verkkokalvoilleni väkevän paketin siitä, mitä tuleman pitää. Session aikana testattavissa olivat lähes jokainen pelissä oleva offline-tila aina tarinatilan neljää ensimmäistä lukua myöten, minkä lisäksi kaikki julkaisussa olevat 32 hahmoa olivat kokeiltavissa. Verkkopelin ominaisuuksia tai toimivuutta ei tosin päässyt vielä tutkimaan.

Ensimmäisenä testiin pääsi tietenkin yksinpelaamisen vetonaula, eli tarinatila. Ennen kuin puhutaan siitä yhtään mitään, on todettava, että ihan ensimmäisenä huomio kiinnittyy aivan syntisen upeaan grafiikkaan – Tekken 8 on nimittäin visuaalisesti melkoinen harppaus edeltäjäänsä verrattuna.

Yksityiskohtaisuus välittyy erityisesti lähikuvissa.

Teos käyttää Unreal Engine 5 -pelimoottoria ja sen kyllä huomaa: se on pirskatin hienon näköinen upeine heijastuksineen ja pyörii korkean resoluution voimin 60 freimiä sekunnissa, vieläpä ilman ysköksiä. Värimaailma on ilo silmälle, yksityiskohtien määrä kentissä on tajuton ja niin edelleen. Jokainen areena (joita on julkaisun yhteydessä kuusitoista) myös tuhoutuu aiempaa enemmän, minkä lisäksi pukarit voivat joissain kentissä tipahtaa maasta tai seinästä läpi alemmille tasoille.

Hahmot on puolestaan suunniteltu alusta alkaen täysin uusiksi, mikä takaa tappelupukareihin aimo annoksen yksityiskohtaisuutta. Pukarit ovat kuitenkin edelleen hyvin tunnistettavissa, joten täydellistä muodonmuutosta Bandai Namco ei ole lähtenyt kenenkään kohdalla tekemään. Paitsi tietysti Yoshimitsun, joka näyttää erilaiselta kaikissa Tekkeneissä. Niin, ja oman suosikkini Paul Phoenixin uusi hiustyyli saattaa jakaa hiukan mielipiteitä!

Paulin tukka ei pysy enää pystyssä.

Mishiman ja Kazaman suku ei taida mahtua samaan joulupöytään

Kuten todettua, ennakkotestissä olivat pelattavissa tarinatilan neljä ensimmäistä lukua. Sen kummempia spoilereita paljastamatta todettakoon, että Mishiman ja Kazaman suvut ovat jälleen keskiössä, erityisesti vuosisadan mutkikkaimmasta ja riitaisimmasta isä-poika-suhteesta kamppailevat Kazuya Mishima ja Jin Kazama. Ensimmäiset hetket seikkaillaan juuri Jinin hahmon ominaisuudessa, mutta muitakin nyrkkisankareita on määrä päästä ohjastamaan. Lisäksi kaikki tähän mennessä ruudulla käyneet tyypit ymmärtävät toisiaan jälleen sujuvasti eri äidinkielestä riippumatta. Vaikka toinen puhuisi esimerkiksi italiaa ja toinen japania, ymmärrys on sataprosenttista. Tämä on yksityiskohta, josta on pakko tykätä.

Testisession perusteella Tekken 8 jatkaa hyväksi havaitulla linjalla, sillä ensimmäiset hetket ovat taas sen verran lennokasta tavaraa, että mielenkiinto jäi ehdottomasti hereille jatkoa ajatellen. Tarinatilan rytmitys tuntuu sekin parantuneen edeltäjäänsä verrattuna, sillä staattisia journalistimonologeja ei ole laisinkaan mukana, vaan tapahtumat koostuvat tappeluiden ja videopätkien ohella lyhyistä Quick Time Event -reaktiopainalluskohdista.

Vapaapainin kuningas (kjeh kjeh) King kenkii.

Päätarinatilan ohella jokaisella taistelijalla on Tekken 7:n tapaan oma henkilökohtainen seikkailunsa, mutta niiden sisällöstä tai tyylistä en saanut vielä tietoa, sillä ennakossa sooloreissut eivät olleet testattavissa. Hauska kuriositeetti muuten tähän väliin: Guinnessin ennätysten kirjan mukaan Tekken pitää hallussaan pisimpään jatkunutta videopelitarinan ennätystä, eli tätä herkkua on saanut seurata kohta jo 30 vuoden ajan! Tällä kertaa ketään ei sentään heitetty jyrkänteeltä alas, eivätkä tulivuoret purkautuneet, ainakaan vielä.

Testauksen ja ”perstuntuman” perusteella 32:n hahmon kavalkadi ansaitsee kehut monipuolisuudestaan. Joukosta löytyy aiemmin mainittujen sankareiden ohella lukuisia omia suosikkeja, kuten Bryan Fury, King, Marshall Law ja Steve Fox. Karhuväestöä edustavat tietenkin tutut Kuma ja Panda, minkä lisäksi Jinin äiti Jun Kazama nähdään kehissä ensimmäistä kertaa sitten Tekken 2:n.

Uusia tulokkaita on mukana kokonaiset kolme kappaletta: perulainen naistaistelija Azucena Ortiz, mystisiä voimia omaava Reina-neito sekä charmia pursuava ranskalainen konna Victor Chevalier. Erityisesti Victor vakuutti hahmona messevästi, sillä hän muistuttaa ominaisuuksiltaan jonkin verran Final Fantasy XV:n Noctista, joka nähtiin viime osassa DLC-hahmona. Ladattavasta lisäsisällöstä puheen ollen, lisää hahmoja ja kenttiä on tulossa tietenkin vuosipassin omistajille, kuinkas muutenkaan.

Victor Chevalier on karismansa ohella piinkova taistelijakin.

Rautainen Rautanyrkkipelattavuus

Pelattavuudeltaan Tekken 8 muistuttaa hyvin paljon aiempia osia pieniä tvistejä lukuun ottamatta, mikä on itselleni ainoastaan positiivinen asia. Hahmot tuntuvat saaneen aavistuksen verran lisää painoa, mutta tempo pysyy sopivana siitä huolimatta. Tämä taas tekee mäiskimisestä ja iskujen rytmittämisestä äärimmäisen tyydyttävää.

Tvistejä edustavat tällä kertaa uusi Heat-systeemi sekä Rage Arts -superliikkeet. Heat ei kestä ikuisuuksia, mutta sen turvin voi taktikoida mukavasti, sillä päällä ollessaan se tekee liikkeistä tehokkaampia, jolloin aggressiivisuus palkitaan. Pelaaja voi myös kerätä mittarin täyteen, jolloin taistelija saa halutessaan suorittaa huipputehokkaan Heat Smash -liikkeen.

Yoshimitsu sivaltaa.

Mortal Kombat -tyylinen, kanveesista potentiaalisesti käyttäjänsä pelastava Rage Arts -superliike puolestaan aktivoituu, kun hahmolla on alle 25 prosenttia energiasta jäljellä. Osuessaan se tekee massiivisen määrän vahinkoa, mutta on kuitenkin syytä muistaa, että niin Heat- kuin Rage Arts -liikkeet on mahdollisia torjua, joten jommankumman onnistuminen ei vielä suoraan takaa voittoa.

Street Fighter 6:n tapaan Bandai Namco tarjoaa uusille pelaajille vaihtoehtoisen ja aloittelijaystävällisemmän Special-ohjaustavan. Siinä ”raajanapit” ja yksi liipaisin (risti, neliö, ympyrä, kolmio ja R1 Pleikkarin tapauksessa) sijoitetaan erinäisiksi näppäinyhdistelmiksi ympäri ohjainta, jotta liikkeiden teko olisi helpompaa. Specialin ollessa päällä ruudulla näkyy lisäksi useampi eri liikesarja, joita voi toteuttaa. Ohjaustapa ei ole myöskään sidottu matsiin, vaan tyyliä voi vaihtaa lennossa, mikä on varsin mukava lisä.

Pandaa ei saa kiusata, se antaa muuten selkään.

Pelihalliin, mars!

Kokonaan uudenlaista sisältöä edustaa Arcade Quest -yksinpelitila, jossa luodaan chibi-tyylinen avatar ja aloitetaan matka pelihallien kuninkaaksi yksi Tekken-matsi kerrallaan. Sarjakuvamainen arcade-valloitus sisältää oman löyhän tarinansa, jossa piestään matkan varrelle osuvat kilpailijat, kerätään asusteita ja muuta roinaa niin perushahmoille kuin avatarillekin sekä keskustellaan välillä syntyjä syviä kamujen kanssa.

Kaiken kaikkiaan Tekken 8 vakuutti allekirjoittaneen sen verran mallikkaasti, että valitusaiheiden keksiminen on perin vaikeaa.

Arcade Questin on määrä toimia eräänlaisena perustekurssina ja kertausharjoituksena ennen varsinaiseen tarinatilaan hyppäämistä. Sellaisena se ajaa asiansa mukiinmenevästi, mutta pienenä miinuksena pelihalliseikkailu ei sisällä ääninäyttelyä lainkaan, eikä grafiikka muutenkaan varsinaisesti hivele silmiä. Pelihallissa ei harmittavasti ole myöskään muita Bandai Namcon vanhoja arcade-hittejä, mikä on jo vähän isompi miinus, kun vertaa Capcomin meininkeihin Street Fighter 6:ssa.

Arcade Questissa hahmojen välinen paremmuus ratkaistaan virtuaalisesti.

Rautanyrkkien kuningas on palaamassa väkevästi – rantapallojen kera?

Jollei kaikki tämä kuulosta jo liian hyvältä, heitetään sekaan vielä yksi kierrepallo (kjeh). Nimittäin Tekken 3:sta ja Tekken Tag Tournament 2:n Wii U -versiosta tuttu rantapallomoodi tekee paluun!

Tarkoituksena on siis kaikessa yksinkertaisuudessaan tehdä vahinkoa vastustajaan joko länttäämällä pallo vastustajan kenttään tai tinttaamalla se vastapuolen naamaan. Mitä pidempään pallottelu jatkuu, sitä enemmän boltsi kerää ytyä sisäänsä ja tekee osuessaan enemmän vahinkoa. Eeppinen kuulataistelu marinoidaan tietenkin rantapallomaisilla fysiikoilla, joten koomisilta tilanteilta ei voida välttyä. Väittäisin, että tässä on vahva ehdokas uudeksi suosikiksi illanistujaisiin!

Kohti tulevan rantapallon voi joko huitaista tai torjua, mutta jälkimmäinen vie energiaa.

Kaiken kaikkiaan Tekken 8 vakuutti allekirjoittaneen sen verran mallikkaasti, että valitusaiheiden keksiminen on perin vaikeaa: grafiikka on kautta linjan kerrassaan upeaa, pelattavuus timanttista ja äänimaailma efekteineen sekä hyvin tekkenmäisine biiseineen hyvin onnistunut. Maistiainen jätti niin suuren nälän myyntiversiota kohtaan, että uskallan jopa esittää ennustuksen: ensi vuoden paras mäiskintäpeli saattaa nähdä päivänvalon jo tammikuussa.

Tekken 8 julkaistaan PlayStation 5:lle, Xbox Series -konsoleille ja PC:lle ensi vuonna 26. päivä tammikuuta. Jos haluat itse todeta, miltä uusi Rautanyrkki maistuu, julkaistaan pelattava demo PS5:lle tänään torstaina 14.12. sekä Xbox Seriesille ja PC:lle viikkoa myöhemmin eli 21. päivä joulukuuta.