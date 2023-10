Menevää jatkoa järkälemäiselle kevytroolipelille – arvostelussa Descent: Legends of the Dark – The Betrayer's War

Markkinoiden tyylikkäin luolastoryömintä, nyt entistä suurempana.

Vuosi sitten arvosteltu Descent: Legends of the Dark oli tymäkkä kevytroolipelipaketti. Hyväenteisesti paketin kannessa kirkui "Act I", eikä lupausta petetty – toinen osa Betrayer's War jatkaa samaa laatua, mutta entistä massiivisempana.

Pelialue mahtuu hädin tuskin Ikean ruokapöydälle.

Automatisoi tylsät osat

Descent-sarjan uusin ilmentymä Legends of the Dark on todella innovatiivinen paketti. Kyseessä on luolastoseikkailu, jossa pelaajat pyrkivät yhdessä etenemään kampanjassa tehtävä kerrallaan. Tämä on tuttua ainakin 80-luvun Heroquestista asti, mutta tällä kertaa pelinjohtajan roolia vetää tietokone aivan omalaatuisella tavallaan.

Pakettiin kuuluva ilmainen applikaatio ohjaa kartan rakentamisessa, kertoo tarinan, kontrolloi vihollisten liikehdintää ja monin tavoin automatisoi laskutoimituksia, jotka jäisivät muutoin pelaajien tai pelinjohtajan harteille. On makukysymys tuleeko tietokoneen kanssa puuhailtua liikaakin, mutta ainakin itselläni valkokangas ja langaton hiiri toimivat riittävän hyvin, kunhan yksi pelaajista nakitetaan hoitamaan työt virtuaalimaailmassa.

Kaikkein suurimman vaikutuksen tekee kuitenkin kolmiulotteiset kentät. Pienet rakennusinsinöörit pääsevät kokoamaan jopa seitsemänkerroksisia kenttiä seikkailtavaksi. Lisäosan myötä uusia palikoita tulee runsaasti, mikä mahdollistaa entistä monitasoisemman ja monumentaalisemman kenttäarkkitehtuurin.

On tässä laatikoilla kokoa, patteri taustalla koon vertailua varten.

Isoon taloon seikkailu

Lisäosa The Betrayer's War rakentuu pääpelin päälle, jatkaen juonta suoraan. On suositeltavaa läpäistä ensimmäisen osan juoni ensin, mutta tarvittaessa seikkailun voi aloittaa myös toisesta osasta, jolloin pelaajien tekemät kriittiset valinnat ykkösosassa on syötettävä appiin intron aikana.

Uusia hahmoja ei ilmesty mukaan, mutta sen sijaan jokaiselle tutulle henkilölle tulee käyttöön päivitetty hahmolomake, joka voimistaa ja monipuolistaa entisestään käytössä olevia taitoja. Varsinkin suoraan toisesta osasta aloittavien on syytä olla tarkkana siitä, että hahmojen käytössä olevat päivitetyt taidot ja esineet on otettu käyttöön, sillä myös vihollisten vaikeusaste on skaalautunut.

Lisäosan paketti on hieman pääpeliä pienempi, sillä kyseessä on peruspaketin päälle rakentuva lisäosa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki molempien osien komponentit ovat käytössä, ja erityisesti kenttäosat kannattaa vain heittää sekaisin. Nokkelana kikkana myös paketin pakkausta käytetään osana kenttäarkkitehtuuria.

Figuurit ovat maalattavia, ja itse asiassa alkuperäisen värisinä ne ovat ajoittain jopa hieman vaikeasti erotettavia, ainakin ennen kuin vihollistyypit oppii tunnistamaan.

Mukana tuleva appi hoitaa tylsät laskutoimitukset.

Show me the money

Onko Betrayer's War sitten hintansa väärti? Alennuksestakin ostaessa pääpeli lisureineen maksaa melkein varttitonnin verran kylmää käteistä. Pelattavaa kuitenkin riittää yhdessä yli sadaksi tunniksi, ja yksittäiset tehtävät kestävät häröilyineen nelisen tuntia. Tehtävien raskaus on osaltaan myös julkaisun heikkous, sillä aloittelijaystävälliseksi kokonaisuutta ei voi kutsua.

Mutta toisaalta heille, jotka haluavat heittäytyä mukaan kampanjaan tarjolla on massiivisen hieno seikkailu poikkeuksellisen vaikuttavilla materiaaleilla. Olen tyytyväinen, että Fantasy Flight Games on uskaltanut ottaa riskejä ja panostaa toimivaan applikaatioon sekä kolmiulotteiseen kenttärakenteeseen.

Betrayer's War on kunnianhimoinen julkaisu, joka tarjoaa tyylikkäintä lautapeliseikkailua ja luolastoryömintää, mitä rahalla voi tällä hetkellä saada. Vaikka julkaisu ei täyttäisi heti paikkaa sydämessä, vie se ainakin melkoisesti tilaa pelihyllyssä.