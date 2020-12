Kosmista kauhua jäisten vuorten varjossa – lukunurkassa At the Mountains of Madness Illustrated by Baranger

François Barangerin taidokkaasti kuvittama versio Lovecraftin mestariteoksesta hurmasi minut uskomattoman kauniilla taiteellaan, ja tuo näyttävä kirja seisoo vielä tänäkin päivänä kunniapaikalla kirjahyllyni päällä. Ruotsalaisen Free League Publishingin julkaisema Call of Cthulhu -taidekirja näki päivänvalon viime vuoden loppupuolella.taidokkaasti kuvittama versio Lovecraftin mestariteoksesta hurmasi minut uskomattoman kauniilla taiteellaan, ja tuo näyttävä kirja seisoo vielä tänäkin päivänä kunniapaikalla kirjahyllyni päällä.

Call of Cthulhu ei suinkaan jäänyt ainoaksi François Barangerin kuvittamaksi kosmiseksi kauhuteokseksi. Seuraavaksi ranskalaisen taiteilijan käsittelyyn päätyi scifintäyteinen kauhuklassikko At the Mountains of Madness eli Hulluuden vuorilla. Massiivinen taidekirja ilmestyi ensin ranskankielisenä ja nyt viimein myös englanniksi käännettynä.

Howard Phillips Lovecraftin kirjoittama pienoisromaani At the Mountains of Madness julkaistiin ensimmäistä kertaa Astounding Stories -lehdessä kolmeen osaan pätkittynä vuonna 1936. Kertomus on innoittanut monia viihteen parissa työskenteleviä henkilöitä, ja esimerkiksi kesäkuussa 1982 ensi-iltansa saanut John Carpenterin kauhuleffa The Thing on ammentanut runsaasti inspiraatiota Lovecraftin tekeleestä.

Jäätävää kauhua

At the Mountains of Madness kertoo epäonnisesta tutkimusretkestä Antarktikselle. Geologi William Dyer kumppaneineen seilaa kohti kylmää ja tuulista mannerta tarkoituksenaan tutkia jäisen alueen maaperää. Kaikki ei kuitenkaan suju suunnitelmien mukaan, vaan tutkimusretkeläiset löytävät vuorten varjoista jotakin ennennäkemätöntä ja mieltä järisyttävän pelottavaa. Kuin ihmeen kaupalla Dyer onnistuu pakenemaan hyytävästä helvetistä ja päättää pitää kammottavien tapahtumien todellisen kulun omana tietonaan. Nyt uusi ryhmä kuitenkin suunnittelee tutkimusretkeä samoihin maisemiin, ja estääkseen tutkijoiden matkan Dyer päättää vastentahtoisesti kertoa mitä hulluuden vuorilla oikeasti tapahtui.

Kuvitetun teoksen ensimmäinen osa sisältää tarinan viisi ensimmäistä kappaletta, loput seitsemän julkaistaan kirjasarjan toisessa osassa. Kertomus on Call of Cthulhuun verrattuna paljon scifimäisempi, mutta myös kauhunsekaisia tunteita koetaan yllin kyllin.

Barangerin taide näyttää edelleen uskomattoman upealta. Katsellessa kauniita kuvia pystyy tuntemaan hyytävän kylmän tuulen kasvoillaan ja kuulemaan jäisen maailman kammottavan hiljaisuuden syvällä sisimmässään. Kuvitus helpottaa myös tarinan omaksumista: Kirjassa käytetty englanti on tuttuun tapaan varsin vanhahtavaa ja vaikeaselkoista, joten kuvia katselemalla kielitaidottomampikin henkilö ymmärtää helpommin miltä tekstissä kuvaillut kamaluudet näyttävät.

Uuden kirjan lempeä tuoksu

Kooltaan kovakantinen kirja on saman kokoinen kuin Barangerin Call of Cthulhu, eli 262 x 350 millimetriä. Se on siis sangen suuri, ja esimerkiksi meidän Ikean Kallax-kirjahyllymme jää auttamattomasti liian pieneksi tuolle mahtavalle teokselle. Toki tämä harmillinen tilanne antaa loistavan tekosyyn lähteä ostamaan uutta, suurempaa kirjahyllyä.

François Barangerin taiteella koristeltu versio Lovecraftin At the Mountains of Madnessista on hieno lisä kauhun kuninkaan fanien kirjastoon. Se sopii toki myös muille kauhu- ja scifikirjallisuuden ystäville tai heille, jotka tykkäävät laadukkaasta taiteesta. Baranger on kertonut jatkavansa Lovecraftin teosten kuvittamista, joten jäämme innolla odottamaan hänen seuraavaa siirtoaan.