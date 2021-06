Uusia pelejä julki vaikka sun millä mitalla – Koch Median alaisuuteen perustettu Prime Matter esitteli kovan kattauksen tulevia julkaisujaan

Koch Medialla on ollut näppinsä muun muassa pelien maailmassa jo pitkään. Nyt luvassa on kuitenkin jotain uutta, joka kantaa nimeä Prime Matter.

Pääsimme viime viikon alkupuolella kuulemaan ja näkemään mitä tuleman pitää, mikä tarkoittaa käytännössä Koch Median alaisuuteen perustetun Prime Matter -pelitalon esittelyä. Kyseessä on esittelyn mukaan "premium gaming label", joka työstää että julkaisee pelejä, joten pelitalo lienee hyvä suomennos? Joka tapauksessa, Münchenissa päämajaansa pitävä pelialan veteraaneista ja uusista tekijöistä koostuva Prime Matter lupailee uusia kokemuksia, pelaajilta pelaajille.

Tarjolla ei ole pelkästään korulauseita, vaan uusi tekijä saapuu ryminällä. Verkon välityksellä pidetyssä tapahtumassa esiteltiin 12 eri peliä, jotka tekevät tuloaan lähivuosina. Nimikkeiden genre vaihteli laidasta laitaan, kauhusta roolipeliin, taktisesta menosta pyssyjen paukutteluun. Tarkempi listaus alla.

Rikollista elämää, taktiikkaa ja ropellusta

Ensimmäisenä valokeilaan nostettiin Payday 3, uusi osanen rikollistoimintaan keskittyvään toimintasarjaan. Nimikkeen lupaillaan olevan sekä sarjan seuraava kappale että evoluutio, jossa rötöksiä päästään suorittamaan ympäri Yhdysvaltoja Hollywood-tyylisissä ympäristöissä. Maailman luokan rikolliseksi ei tälläkään kertaa päästä yksin, vaan moninpeli ja co-op-tyylin rymistely ovat edelleen kovia sanoja. Nimike saapuu vuonna 2023 PC:lle sekä konsoleille.

Tosiaikastrategiaa kaipaavien kehotetaan suuntaamaan katseensa Crossfire: Legioniin, jonka tekijöinä on muun muassa Homeworldin, Company of Heroesin ja Dawn of Warin kehittäjiä. Tarjolle lupaillaan nopeatempoista toimintaa ja täysin kustomoitavia armeijoita, yksinpelattavaa ja moninpeliä. Blackbird Interactiven sekä Smilegaten työstämän nimikkeen lupaillaan olevan moderni lisä genreen. Mitä kaikkea tämä tarkoittaakaan, sitä päästään selvittämään PC:llä vuonna 2022.

King's Bounty II on julkistettu jo jonkin aikaa sitten, minkä lisäksi tuotoksesta on myös kuvamateriaalia nähtävillä. Pelin lupaillaan tarjoavan kokijoilleen taktista roolipelaamista rikkaassa maailmassa, jossa sekoitetaan fantasiaa ja realismia, politiikkaa sekä vuoropohjaista taistelua. Tuotos saapuu PC:lle, Xbox Onelle, PlayStation 4:lla ja Switchille. Julkaisupäivämääräksi on vastikään ilmoitettu elokuun 24. päivä.

Keskiaikainen planeetta, scifiä ja animemaista toimintaa

Miltä kuulostaisi kaukaiselle planeetalle sijoittuva peli, joka ottaa vaikutteita keskiajalta? The Last Oricru lupailee pelikuvansa perusteella juuri tätä. Nimike on toiminnallinen roolipeli, jossa pelaajan ohjastama hahmo on yksi planeetan viimeisistä ihmisistä. Muiden sortin olentojen ollessa planeetan johtava laji, ei immeisenä olo ollut videokuvan perusteella helpointa mahdollista. Pelaajahahmo oppii kuitenkin erilaisia kykyjä sekä pystyy ottamaan matkaan mukaan toisen pelaajan. Koko tarinan voi näet lupausten (ja oheisen kuvan) mukaan kokea joko yksin tai kaksin. Kakkospelaajan ei myöskään tarvitse olla koko aikaa mukana, vaan matkaan voi hypätä missä kohdin vain hop on, hop off -tyylillä.

Peliin lupaillaan dynaamista tarinankerrontaa, joka muovautuu pelaajan tekemien päätösten mukaan. Tilaisuudessa nähty videokuva demonstroi tätä ominaisuutta esittämällä useampia vaihtoehtoja, muun muassa tietyn hahmon murhaaminen tai tähän luottaminen, tapoina selvittää yksi edessä ollut koettelemus. Gold Knights -studion The Last Oricrun lupaillaan saapuvaksi PC:lle ja konsoleille vuonna 2022.

Encased on taktinen scifi-roolipeli, jota ei voi ulkoasunsa takia olla vertaamatta yläviistosta kuvattuihin Fallout-peleihin. Dark Crystal Gamesin kehittelemä tuotos kertoo vaihtoehtoiseen vuoteen 1976, jolloin syrjäiseltä aavikolta löydetty artefakti edistää ihmiskunnan teknologista kehitystä kerralla sadoilla vuosilla. Nimikkeen lupaillaan tarjoavan huumoria, karismaa, valinnanvapautta sekä syvän ja taktisen roolipeliytimen, jonka ympärillä kokonaisuus pyörii. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, saapuu Encased PC-pelaajien näppien ulottuville syyskuussa 2022.

Gungrave G.O.R.E.:sta ei vielä nähdyn liikkuvan kuvan perusteella osaa sanoa paljoa, mutta kyseessä on kolmannen persoonan kuvakulmasta koettava toiminta-ammuskelu. Lopputuloksen lupaillaan olevan kuin pelattava anime, jossa lanataan matalaksi tonneittain vihollisia. Korealaisen Studio IGGYMOB:n työstämän pelin kimppuun päästään PC:llä ja konsoleilla vuoden 2022 aikana.

Kauhuilua, räiskettä ja Lovecraftia

Kun entisiä elokuvatekijöitä sekä Electronic Artsin ja Rockstar Gamesin työntekijöitä kokoontuu yhteen kehittämään indiepelejä, on lopputuloksena The Chant. Brass Token -studion nimikkeeltä on lupa odottaa psykedeelistä kauhua, toimintaa ja selviytymiskamppailua. Tuotoksen tarina epämääräiselle kirotulle saarelle, jolla pidetty hengellinen retriitti on mennyt pahasti pieleen. Pelaajan tehtävänä on selviytyä elossa ja koota itse tähän tarvittavat apuvälineet. Julkaisuajankohdaksi kertoiltiin vuoden 2022 toinen neljännes.

Ensimmäisen persoonan ammuskelu, työnimeltään Final Form, kertoo tarinaa ajasta, jolloin maapallo on mennyttä. Avaruuslaivaan sijoittuva "post-cyberpunk-peli" lähettää pelaajansa koluamaan alusta sekä kustomoimaan hahmonsa taitoja ja ulkoasua. Aikanaan tarjolla on yksinpeli, moninpeli ja yhdestä kolmeen pelaajan yhteistyömoodi. Reicon Gamesin PC:lle ja konsoleilla saapuvan tuotoksen julkaisuajankohdasta ei ole vielä antaa tietoa.

Brasilialaisen Massive Works Studion kehittelemästä Dolmenista tulee kovasti mieleen lovecraftmaisilla elementeillä maustettu Dead Space tahi Dark Souls. Kyseessä on toimintaa, ammuskelua ja roolipelaamista yhdistävä kolmannen persoonan kuvakulmasta kuvattu nimike, jonka lupaillaan sijoittuvan kauhistuttavaan ja levottomuutta herättävään maailmaan. Pelaajan ohjastaman hahmon kerrotaan voivan käyttää ja yhdistellä useampaa eri taistelutyyliä lähikamppailusta kauemmas osuviin hyökkäyksiin. Tavoitteensa kuulemma on, että pelaaja tuntee olevansa pelin maailmassa ypöyksin, kuin elämän tyystin unohtamana. Dolmen saapuu PC:lle ja konsoleille vuonna 2022 tarjoten sekä yksinpelin että moninpelaamista.

Islantilaista seikkailua, serbialaista toimintaa ja yllättävä paluu

Työnimellä Echos of the End kulkeva peli on Islannissa kehiteltävä kolmannen persoonan toimintaseikkailu. Lyhyen videon perusteella ääninäyttely on perin mallikasta, joskaan itse pelaamisesta ei vielä maistiaisia saatu. Taistelua ja aivopähkinöitä tarjoava sekä kahden päähahmon väliseen yhteyteen keskittyvä tuotos tuo muassaan yksinpelin sekä "kenties myös jotain muuta". Pääosassa nähtävän Ryn-seikkailijan äänenä kuullaan Valhalla Murders -sarjassa nähty Aldís Amah Hamilton. PC ja uudet konsolit ovat alustoina, kun Myrkur Gamesin Echos of the End aikanaan saapuu markkinoille.

Serbialainen Scars Above on kolmannen persoonan toiminta-seikkailu-kauhupeli, joka tuo etäisesti mieleen kotimaisen hittipeli Returnalin. Kenties sen takia, että nimikkeessä seikkaillaan vieraalla planeetalla, mutta meno ei ole yhtä nopeatempoista ja ampumiseen keskittyvää. Oli miten oli, Mad Head Gamesin työstämältä peliltä on lupa odottaa haastavaa toimintaa, uskottavia aseita ja julkaisua PC:lle että konsoleille ensi vuonna.

Viimeisenä ja materiaaliltaan vähäisimpänä uutisena kuultiin, että Painkiller-peli tekee paluuta. Vuonna 2004 julkaistu nimike on nimittäin saamassa jatko-osan, josta näytettiin tapahtuman osanottajille vain yksi kuva. Tätä fotoa ei meillä ole tarjolla, joten ohessa kuva ensimmäisen pelin päähahmosta. Tiedot tulevasta ovat vähissä, mutta lupa on odottaa ensimmäisen persoonan kuvakulmasta kuvattua toimintaa sekä yksin että moninpelaten. Julkaisu tapahtuu aikanaan PC:lle ja konsoleille.

Yllä mainittujen nimikkeiden lisäksi Prime Matterin suunnasta kannattaa odottaa juttua jo tutuksi tulleisiin peleihin Phoenix Point, Wasteland 3, Iron Harvest, Outward, Mount & Blade II, Deliverance: Kingdom Come. Näistä esimerkiksi Wasteland 3 on saamassa DLC-pelattavaa ja Iron Harvest päivityksen uusille konsoleille.

