: Pelivinkit huhtikuulle 2022

Erinomaisen Moss-seikkailun jatko-osa ilmestyi sen verran yllättäen, että upotetaan vinkkien joukkoon yksi peli myös maaliskuun puolelta.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Huhtikuu 2022

Moss: Book II (31.3.)

Ensimmäinen Moss vakuutti vahvalla tarinankerronnalla ja loistavalla tavalla hyödyntää PSVR:n ominaisuuksia. Jatko-osa jatkaa suoraan pienen hiirulaisen hurjaa seikkailua.

Saatavilla: PlayStation VR

Chinatown Detective Agency (7.4.)

Singaporeen sijoittuva Chinatown Detective Agency paljastaa jo nimessään pelin lähtökohdat. Kaupungin kiinalaiskortteliin sijoittuva dekkari luottaa vanhan koulukunnan osoita ja klikkaa -mekaniikkoihin. Nimike kuuluu Xbox Game Passin valikoimaan.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series S|X

Road 96 (14.4.)

Omaperäinen Road 96 saapuu pienen odottelun jälkeen myös Sonyn ja Microsoftin konsoleille. Australian takamaille sijoittuva tarina vapaudesta, valinnoista ja jännityksestä sai kehuja PC-version arvostelussamme.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X

The Stanley Parable: Ultra Deluxe (27.4.)

The Stanley Parable on kulttiklassikko. Half-Life 2 -modista muotoutunut teos ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2013, ja nyt se saapuu pitkän odottelun jälkeen Ultra Deluxe -lisänimellä myös konsoleille. Uusia, haarautuvia polkuja. Lisää nerokkaita tai sekavia valintoja. Lisää KAIKKEA.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X

Rogue Legacy 2 (27.4.)

Ensimmäinen Rogue Legacy on edelleen yksi parhaista roguelike-tyylin peleistä. Koukuttava, haastava ja erinomaisesti tasapainotettu kokonaisuus. Jatko-osaa on viilattu Early Access -käsittelyllä tovi. Kuun lopussa on taas aika ottaa miekka käteen ja kuolla.

Saatavilla: PC, Xbox One, Xbox Series S|X

Bugsnax (28.4.)

Monet meemit luonut Bugsnax laajentaa alustavalikoimaansa myös Xboxin ja Nintendon puolelle. Samalla tarina saa ilmaista lisäsisältöä The Island of Bigsnaxin muodossa. Emmi kehui söpöä ötökkäjahtia arviossamme. Nimike kuuluu Xbox Game Passin valikoimaan.

Saatavilla: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X

