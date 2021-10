Tämän syksyn parhaasta tv-sarjasta ei ole epäselvyyttä – arvostelussa Successionin 3. kausi

HBO:n mestarillinen Succession yhdistelee taidokkaasti draamaa, mustaa huumoria ja poliittista valtapeliä. Syksyn parhaasta tv-sarjasta ei ole epäselvyyttä.

Arvostelu sisältää juonipaljastuksia kahdelta aikaisemmalta kaudelta.

Ken leikkiin ryhtyy…

Succession ei sovi kaikille. Synkkä, hyvin kyyninen sarja keskittyy toinen toistaan hirveämpiin ihmisiin, joille tärkeintä on valta ja kunnia – hintaan tai keinoihin katsomatta. Veri on vettä sakeampaa, mutta vain hiukan, sillä loppujen lopuksi jokainen pelaa vain omaan taskuunsa. Media- ja viihdetalo Waystar RoyCon omistajaperheen laskelmoiva ja kylmäsydäminen patriarkka Logan Roy (Brian Cox) edustaa kuvitteellista rupertmurdochmaista hahmoa, jonka vaikutusvalta alkaa olla huolestuttavalla tasolla.

Loganin neljä lasta, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) ja Connor (Alan Ruck), taistelevat isänsä huomiosta ja kunnioituksesta sekä taiteilevat perhesiteiden, lapsuustraumojen ja omien ambitioidensa välillä. Varsinkin Jeremy Strongin upeasti tulkitsema Kendall kaipaa vain isänsä hyväksyntää ja rakkautta enemmän kuin mitään muuta, mikä johti toisen kauden päättävään dramaattiseen käänteeseen.

…sen leikin kestäköön

Kolmas kausi jatkuu suoraan edelliskauden tapahtumista. Waystar RoyCon peitellyt risteilybisneksen skandaalit päätyvät julkisuuteen Kendallin käännettyä spontaanisti takkinsa kesken lehdistötilaisuuden. Syntipukista sankariksi haastamaan isänsä roolia johtajana – taas. Apunaan Kendallilla on epävarmaakin epävarmempi Greg-serkku (Gregory Hirsch) sekä Gregin salaa kopioimat todistusaineistot.

Toisen kauden lopussa nähty Loganin varovaisen ylpeä hymy on muuttunut raivoksi ja epävarmuudeksi, joten Logan ja johtoryhmä päätyvät lentämään Välimeren luksusjahdilta Sarajevoon, koska Bosnia-Hertsegovinalla ei ole luovutussopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Muut sisarukset palaavat New Yorkiin palauttamaan uskoa yrityksen imagoon sekä tutkimaan Kendallin suunnitelmia. Nopeasti käy selväksi, ettei Logan voi jatkaa yrityksen johdossa, vaan hänen tilalleen pitää valita nimellinen toimitusjohtaja. Avoin valtapeli on jälleen käynnissä.

Myös valtion viranomaiset yhdessä FBI:n kanssa kiinnostuvat yhtiön laiminlyönneistä ja laittomuuksista. Kolmas kausi keskittyykin pitkälti jo aiemmin vaikeiden perhesuhteiden ja Kendallin sooloilun lisäksi koko yhtiötä ravistuttavaan tutkintaan. Muuten tuttu hahmokaarti jatkaa, mutta Adrien Brody ja Alexander Skarsgård esittäytyvät uusina naamoina yhdeksästä jaksosta koostuvan kauden puolivälissä.

Monipuolinen ja pysäyttävä

Sarjan vahvuus on sen terävässä käsikirjoituksessa ja ammattitaitoisessa näyttelijäkaartissa. Succession on samaan aikaan hauska, kiehtova, pysäyttävä, jännittävä ja äärimmäisen surullinen. Tekstissä on syvyyttä ja kaksoismerkityksiä, jotka vaativat usein useamman katselun. Jokaisessa jaksossa on ainakin yksi kerta kaikkiaan loistava heitto tai dialogi, jossa alatyylisestä kielenkäytöstä on tehty taidetta. Shivin verbaalisesti lahjakas aviomies Tom (Matthew Macfadyen) tuntuu olevan näiden tilanteiden keskiössä.

Käsikirjoitustiimi tuntee hahmojensa luonteenpiirteet ja perustaa heidän tekonsa niihin. Ylipäätänsä jokainen näyttelijä istuu rooliinsa täydellisesti – omine vahvuuksineen. Siinä missä sisarukset ovat syntyneet kultalusikka suussa ökyrikkaaseen mutta onnettomaan perheyhteisöön, Greg ja Tom luovivat syvissä vesissä osittain ulkopuolisina. Henkilökemiat ovat rakentuneet ensimmäisestä kaudesta alkaen: menneillä tapahtumilla ja sanomisilla on todellista painoarvoa. Jokainen perheenjäsen on jollakin tavalla rikki, ja usein juuri sitä haavoittuvuutta käytetään heitä vastaan. Olisikin hauska tietää, mitä Kendallin Oura-sormus (torille?) näyttää valmiuslukemaksi huonosti nukuttujen öiden ja ikuisen stressin seurauksena.

Succession ei ole helppoa katsottavaa, sillä kulissiliitot, pettämiset ja ruudulla nähtävä henkinen välivalta tuntuvat ajoittain äärimmäisen raskaalta. Jokainen osa-alue aina musiikista ohjaukseen tukee kuitenkin mestarillisesti rakennettua kokonaisuutta. HBO:n toisen menestyssarjan, The White Lotuksen, tavoin ihmisten kaksinaamaisuus ja pakonomainen tarve valtaan kiehtovat. Kolmas kausi osoittaa, etteivät kaksi aiempaa kautta olleet sattumia, vaan sarjasta on muodostunut yksi viime vuosien tasapainoisimmista ja mielenkiintoisimmista kokonaisuuksista. Ja laatukäyrä näyttää edelleen ylöspäin toisin kuin Waystarin osakekurssi.

Succession on katsottavissa HBO Nordicilta 18.10. alkaen. Uusi jakso ilmestyy aina viikoittain.