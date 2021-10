Razerin uusi Xbox-ohjain Wolverine V2 Chroma on paljon muutakin kuin nätti RGB-kuori

Razer teki sen taas, jos ja kun minulta kysytään. Valmistajan Wolverine V2 -ohjain Xboxille on ollut kerrassaan loistava käytössä, ja Wolverine V2 Chroma ottaa vielä askeleen ylöspäin lisäämällä uusia näppäryyksiä pelikokemusta kyydittämään.

Wolverine V2 Chroman nimi antaa ymmärtää, että kyseessä on vain edeltäjänsä valaistu versio. Värikkään päivityksen lisäksi ohjain kuitenkin sisältää myös muita nokkeluuksia. Tutut monitoimipainikkeet ovat yhä ohjaimen yläosassa, mutta nyt niiden kaveriksi on lisätty neljä takaosasta löytyvää liipaisinta. Kaiken kukkuraksi nämä uudet liipaisimet on varustettu 2-vaiheisilla pysäytyskytkimillä, joten painallusmatkan pituuden pääsee valitsemaan ihan oman maun ja tarpeen mukaan. Chromassa on siis käytännössä katsoen kuusi erilaista lisäsyöttövaihtoehtoa.

Analogitatitkin on otettu kustomoinnin piiriin. Paketissa tulee mukana vaihtotatit, joiden asenteluun ei tarvita minkäänlaisia erikoistyökaluja. Napsautuksella irtoavat magneettiset peukalotikut vaikuttivat aluksi epäilyttävältä ratkaisulta, mutta ne ovat pysyneet jämysti paikoillaan kovempikouraisessakin pelikäytössä. Pitemmät tatit helpottavat räiskinnöissä menestymistä tuoden herkkyyttä ja tarkkuutta suoritukseen.

Wolverine V2 Chromaa voi säädellä yhä lisää Razerin Controller Setup for Xbox -sovelluksen kautta. Mukavan helppokäyttöinen ohjelmisto antaa luoda useampia profiileja, joten esiasetuksia ei tarvitse rajoittaa yhden pelaajan tai pelilajin mieltymyksiin. RGB-säädöt luonnollisesti löytyvät myös sovelluksesta ja syöttövaihtoehtoja voi vekslailla myös melkein miten huvittaa. Eikä toki sovi unohtaa ohjaimen värähtelyn ja tärinän hallintaa.

Kevyehkö Wolverine V2 Chroma on omiin käsiini täydellinen peliohjain. Hyvä tarttumapinta ja mukava etäisyys kaikkeen tarvittavaan auttaa valtavasti rennon pelikokemuksen saavuttamisessa. Päheä RGB-valaistus puolestaan tekee pelaamisesta hauskan ylellisen tuntuista.

Kaiken kaikkiaan Razerin Xbox Seriesille suunnittelemat ohjaimet ovat kelpoja vaihtoehtoja jopa Xboxin omalle eliittiohjaimelle. Langattomuus olisi toki jättimäinen plussa.