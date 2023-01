Huippukuulokkeet kaikille, joilla lompakko kestää – testissä Logitech Astro A30

Toimiston postilaatikkoon putkahti tummanpuhuva kuulokeboksi. Otin lootan käteeni ja tiesin jo painosta, että nyt on hieman laadukkaampi malli kyseessä. Tarkistin hinnan ja 249 euron hintalappu osoitti epäilykseni oikeaksi. Odotukset nousivat välittömästi korkealle ja kävin innokkaana luurien kimppuun.

Mukavuutta pitkiinkin sessioihin

Kuulokkeet tuntuvat ja näyttävät jämäkiltä sekä laadukkailta. Heti ensikokeilulla ne asettuivat mukavasti päähän, eivätkä purista tai tunnu painavilta. Pidemmätkin pelisessiot sujuvat mukavasti, eikä suurempaa hikoilua tai epämukavia tuntemuksia ole ilmennyt. Jopa tärkeä silmälasitesti meni heittämällä läpi. Hyvin monet kuulokkeet nimittäin painavat lasien sankoja ikävästi päätä vasten, mutta Astrojen kanssa moista ongelmaa ei ilmennyt. Pieni miinus säätövaran vähyydestä, minkä vuoksi suuripäisimmät joutunevat kääntymään jonkin muun mallin puoleen.

Yhdistäminen Xboxiin ja Windows-tietokoneeseen tapahtuu erillisellä USB-lähettimellä, joka nappaa signaalin heti ilman sen kummempia kikkailuja. Muihin laitteisiin luurit yhdistetään perinteisesti Bluetoothin kautta. Yhteys löytyi näpsäkästi niin Switchille, puhelimeen kuin telkkariinkin, eikä minkäänlaista pätkimistä ilmennyt. Mukana tulee perinteinen 3,5 mm:n liitännällä varustettu piuha fyysistä yhteyttä halajaville. Edellä mainittujen lisäksi paketissa tulee mukana kova kantokotelo sekä latausjohto.

Jälki on vakuuttavaa myös siinä tärkeimmässä, eli äänipuolella. Soundi miellyttää vakioasetuksillakin. Jopa musiikki kuulostaa hyvältä, mikä on harvinaista pelaamiseen suunnitelluista kuulokkeista puhuttaessa. Mikä parasta, puhelimeen voi ladata Logitech G -sovelluksen, jonka avulla äänimaailmaa pystyy säätämään omien mieltymysten mukaan. Sovellus on hieman kökkö käytettävä, mutta hoitaa asiansa. Ulkomaailman äänet sulkeutuvat hyvin, ja uppoutuminen käsillä olevan viihteen äänimaailmaan onnistuu loistavasti.

Tuplamikit ja hyviä säätönupikoita

Sosiaalinen aspekti on otettu huomioon sekä sisäänrakennetulla mikrofonilla että irrotettavalla puomimikrofonilla. Sisäänrakennettua mikkiä käyttäessä vastapuoli ei oikein meinannut kuulla puhettani muuten kuin ääntä korottamalla. Puomiversion kanssa ongelmaa ei ilmennyt, ja ääni välittyi hyvin hiljempaakin puhuttaessa.

Oikeassa kuulokkeessa sijaitsee säätönupikka äänenvoimakkuudelle, mutta sillä voi pikasäätää myös peliäänien ja pelikaverin puheäänen suhdetta. Näin ollen ei tarvitse lähteä kesken session ronkkimaan asetuksia saadakseen pelikaverin kuulumaan paremmin. Vasemmassa kuulokkeessa oleva mikrofonin mykistyskytkin toimii esimerkillisesti, ja kuulokkeet ilmoittavat äänimerkillä mikin aukaisemisen tai sulkemisen.

Ainoa toistuva ongelma Astro A30:n kanssa esiintyy, kun pelilaite ja puhelin ovat samaan aikaan liitettyinä kuulokkeisiin. Tällöin myös puhelimen äänet tulevat luureihin, ja pelin volyymit saattavat yhtäkkiä pompata monta pykälää korkeammalle. Äänitaso korjaantuu yhdellä volyyminapin klikkauksella, mutta silti yhtäkkinen tasojen nousu tuntuu ikävältä. Toki kännykän voi laittaa äänettömälle, jolloin viestien piippaukset ja muut turhakkeet eivät tule kuulottimien kautta. Puhelinta ei ole pakko pitää kytkettynä pelisessioiden aikana, mutta silloin sovelluksessa tehdyt henkilökohtaiset säädöt eivät toimi.

Jostain syystä Switchillä pelatessa yhteys puhelimeen ei toimi samaan aikaan. Tämä harmittaa hieman, sillä Switchin puhetoiminnot ovat rajalliset. Olisi kätevää ottaa kännykän kautta puheyhteys kaveriin ja samoihin luureihin lisäksi vielä peliäänet.

Bondin Jamesia sekä surullisia rakkauslauluja

Valmistaja lupaa kantomatkaksi 15 metriä ja akun kestoksi 27 tuntia. Kokemukseni perusteella nuo lukemat pitävät paikkansa. Yksikään sessioni ei ole keskeytynyt akun loppumisen vuoksi, vaikka en ole latauksista huolehtinut kuin satunnaisesti. Logitech kertoo A30:n olevan personoitavissa vaihdettavilla osilla, mutta en vielä moisia härpättimiä nettikaupoista löytänyt. Ainakin korvatyynyt ja ulkokuoret irtoavat helposti, joten muokkaus on helposti tehtävissä, kunhan osia tulee tarjolle.

Olen pelannut Astrot päässä kymmeniä tunteja. Olen myös katsonut sen parhaan näyttelijän Bondeja ne päässäni. Eräänä iltana kuuntelin Astrojeni kanssa surullisia rakkauslauluja neljä tuntia yhteen putkeen hievahtamatta sohvalta. Olen erittäin tyytyväinen Astroihin ja istun ne päässä tätä kirjoittaessakin. Lienee siis selvää, että suosittelen vahvasti Logitechin Astro A30 -langattomia kuulokkeita. Osta pois, mikäli lompakko kestää!