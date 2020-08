: Sports Story on hyvinkin kaukana perinteisistä urheilupeleistä, sanoo sen nimi mitä tahansa

Tätä tulevaa peliä et tiennyt kaipaavasi on juttusarja, joka esittelee lyhyesti kehitteillä olevia pelejä, joista toimituksemme jäsen on innostunut, kiinnostunut tai suoranaisen intopinkeänä.

Lienee väärin kuvailla kehitteillä olevaa Sports Storya urheilupeliksi, vaikka se sitä tavallaan mitä suurimmassa määrin on? Sidebar Gamesin tuleva nimike nimittäin yhdistelee roolipelielementtejä sekä seikkailua erilaisiin urheilulajeihin.

Mikäli nimikkeen ulkoasu näyttää tutulta, kerrottakoon tuotoksen olevan jatkoa parin vuoden takaiselle Golf Storylle, joka keräsi kehuja sekä arvostelijoilta että pelaajilta. Edeltäjästä poiketen tarjolla ei ole ainoastaan golfia, vaan tällä kertaa mukana on monenmoista liikunnallista menoa tenniksestä lentopalloon. Unohtamatta luolastojen tutkimista, hiiviskelyä, kalastamista, erilaisia sivutehtäviä ja minipelejä. Tarjolla on lupauksien mukaan myös moninpeli maksimissaan neljän pelaajan kesken.

Sports Story saapuu Switchille, joskaan tarkkaa ajankohtaa ei ole tarjota. Viimeisin summittainen julkaisuaikataulu viittasi vuoden 2020 puoliväliin. Trailerin tulevasta voi katsoa alta.

