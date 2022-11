Voi kun tätä saisi myös elokuvamuodossa – arvostelussa Zootropolis+

Zootropolis+ (Zootopia+ kansainvälisesti) ei ole suoranaisesti jatkoa vuoden 2016 sympaattiselle Zootropolis – eläinten kaupunki -leffalle, vaan nyt julkaistava minisarja enemmänkin laajentaa elokuvan tapahtumia ja syventää sen sivuhahmoja.

Sama paikka, sama aika

Kaninkolo-maalaiskylästä unelmansa perässä muuttanut Judy Hopps pisti tuulemaan suuressa Zootropoliksessa kaikkia todennäköisyyksiä vastaan. Vaikka Judy oli poliisiopiston priimus, uusi pomo ei tuntunut luottavan pienen jänön taitoihin. Sitkeys, ahkeruus ja ammattitaito sekä yllättävä yhteistyö kettumaisen velmun Nick Wilden kanssa avitti kuitenkin ratkaisemaan suurkaupunkia piinanneen rikosvyyhdin. Disneyn Zootropolis olikin tarina ennakkoluuloista ja suvaitsevaisuudesta. Ulkokuori ei kerro kaikkea.

Alkuperäinen hahmokaarti vuoden 2016 elokuvasta.

Nyt julkaistava kuusiosainen animaatiosarja keskittyy elokuvan sivuhahmoihin. Jokainen noin seitsemänminuuttinen jakso rakentuu eri teeman ja sivuhahmon ympärille, vaikka Judy ja Nick vilahtavatkin taustalla pariin kertaan. Aikajanassa Zootropolis+ asettuu samoihin aikoihin kuin elokuvankin tapahtumat. Siitä todisteena pomppivat donitsit ja pimeät mehujääkaupat.

Sivubisneksiä, niitä on kaikilla

Ensimmäinen jakso, Hopp on Board, päästää seuraamaan Judyn tunteikasta junamatkaa maalta uuteen kotiinsa hieman eri näkökulmasta. Pääsankarin pikkusisko on kiivennyt asemalla pikajunan katolle, ja Judyn vanhemmat kaahaavat holtittomasti autolla taaperon perässä. Avausepisodi muistuttaa nopeasti miksi Zootropolis on yksi Disneyn parhaista 2000-luvun animaatioista. Värikäs ja rikas maailma vain vilisee silmissä, kun höperö kani-isä löytää sisäisen palonsa puolisonsa kanssa. Lämmin huumori on läsnä kaikissa muissakin osissa, ja persoonallinen hahmogalleria täydentää pakettia.

Jokainen jakso tarjoaa eri teeman.

Toisen jakson teemana on The Kardashians, mutta kameraporukan seurattavana draamailee hiirimafiaperheen nuoriso. Tositelevisiomainen toteutus tarjoaa hieman erilaista lähestymistä animaatiosarjojen kaavaan, mutta kyseinen episodi jättää hieman kylmäksi. Kolmannessa jaksossa päädytään musikaalien maailmaan Duke Weezeltonin tahtiin, kun taas neljännessä muistellaan veikeästi Mr. Bigin nousua mafian johtoon.

Mr. Big on ollut joskus Mr. Little.

Herkuttelua rakastavan Clawhauserin glitterin täyteinen America’s Got Talent -esiintyminen kruunaa viidennen jakson. Kauden päättää korkeat odotukset hieman pettävä Dinner Rush -episodi: laiskiaisten illallinen tuntuu väkinäiseltä elokuvan nerokkaaseen virastokohtaukseen verrattuna, mutta kyseinenkin tapahtumasarja saadaan nätisti sidottua elokuvan tapahtumiin.

Lisää, kiitos

Parasta sarjassa on ehdottomasti sen lämminhenkinen huumori sekä upea animaatiojälki. Kaupunki tarjoaa paljon pieniä ja vähän suurempiakin yksityiskohtia, hauskoja nyansseja eri eläinkunnista ja nokkelia tapoja sitoa minijaksot elokuvan suureen arkkiin.

Zootropolis+ on jo toinen tänä vuonna ilmestynyt animaatiosarja, joka koostuu lyhyistä, itsenäisistä jaksoista. Siinä missä I Am Groot unohtui nopeasti, paluu Zootropolikseen jättää positiivisen tuntemuksen lisäksi pienimuotoisen harmituksen mieleen: olisipa tätä vain lisää luvassa myös elokuvamuodossa.

Zootropolis+ ilmestyy Disney+:n valikoimaan 9. marraskuuta.