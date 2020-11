Muuta vanha uusi änärisi uudeksi vanhaksi änäriksi

Electronic Artsin virtuaalijääkiekkohassuttelu porhaltaa ihmisten verkkokalvolle viimeistä kertaa nykysukupolven aikana. Vanhat keitokset on taas ammennettu pataan, ja uudelleenlämmitetyn sopan aavistuksen erilaiset mausteet saavat uppoutumaan ainakin silloin tällöin hokin pariin.

Jesse Puljujärvi kyselee seuraksi joukkuetoverien illanviettoon. Pikkusumma lompakosta

antaa ison boostin joukkueen kemiaan. Vaihtoehtoisesti voi valita "diivalinjan" ja kieltäytyä

tylysti kuin sooloileva superstara.

Aijaa, sinäkin ostit – mennään pelaamaan

Joka vuosi samat liibalaabat, eli kerropa meille suosikkijoukkueesi, laita samat asetukset mieleisiksi ties kuinka monennen kerran ja ihmettele kaikkia ruudulle pomppivia ikkunoita kuin pakollisia mainoksia ennen elokuvan alkua. Kerran se vain kirpaisee, joten anna mennä ja kuluta poppareista puolet jo ennen viihteen alkua. Helpompaa olisi kuitenkin näiden kopiointimahdollisuus viimevuotisesta versiosta yhdellä napinpainalluksella.

Popup-ikkunoista et koskaan pääse eroon, vaan ne toimivat pakollisina verenpaineen nostattajina joka kerta ennen kuin päästään edes lähelle kaukaloa. Tietokoneen selaimista tuttu mahdollisuus "Estä tätä sivua luomasta viestejä" olisi tervetullut uudistus niille, jotka haluavat vain pelata ilman saavutustaulukon tai mikromaksuhoukuttimien tuijottamista.

Joukkuepelinä NHL 21 on edelleen mukavaa viihdettä. Viiden tai kuuden pelaajan ottelut vastaavankokoista kööriä vastaan herättävät tunteita laidasta laitaan ja saavat parhaimmillaan tuntemaan olon arjesta irtautuneeksi. Koskaan ei tosin tiedä, millaisia slider-säätöjä on tällä kertaa ympätty mukaan ja miten ne muuttuvat tulevaisuudessa. Kiekon satunnaisempi poukkoilu miellytti beeta-aikoina, lopullisessa versiossa sitä ei ole näkynyt. Maalivahdit taas tuntuvat olevan lähes ohittamattomia läpiajoissa, mutta etukulmalaukaukset ovat myrkkyä. Pelin tempo on aikaisempien vuosien änäreitä nopeampi antaen lisää aseita kassareiden ohittamiseen.

Chel-haasteet puskevat päälle joka kerta ennen kuin pääset vääntämään pelejä online-skenessä.

Uutuuden hiukkasia tutussa massassa

Jotain uuttakin on sentään saatu mukaan, joten tarkastellaanpa näitä hieman. Tutun HUT-pelimuodon oheen on ympätty HUT Rush, jonka kanssa puuhastelee mieluusti ainakin joskus. Pelimuoto on siitä tylsänpuoleinen, että yksi ainoa maali päättää kamppailun ja sitten katsellaan lukujen juoksemista sekä latausruutua. Rushin idea on kuitenkin mukavan palkitseva, sillä kokemuspistemittari karttuu reaaliajassa esimerkiksi onnistuneen syötön, taklauksen, harhautuksen tai laukauksen myötä. Rushin pistemittaria kartuttamalla voi avata lisämateriaalia HUTin puolelle.

Vaihtelua tuovat myös jaksoittain aukeavien haasteiden suorittaminen, tosin osa näistä vaikuttaa hieman epäselvältä. Esimerkiksi suomennos "takaporttisyöttö" tai "tee maali syöttämällä maalin takaa itsellesi" olivat termeiltään outoja, sillä suoritustavasta ei ollut tietoa.

Tämä oli tiukka matsi, mutta vastustajan kirkkaanvalkeat pelipaidat tekivät siitä hankalan.

Pelin ollessa käynnissä näytti siltä, ettei maalilla olisi molaria ollenkaan. Oivallinen

camoflage-viritelmä vastustajalta, mutta harvinaisen ärsyttävä sellainen.

Toinen uudistus koskee Be A Pro -uramoodia, jossa lähtökohtana osallistutaan Memorial Cupiin, eurooppalaiseen CHL:ään tai liitytään suoraan NHL:n harjoitusleirille. Mukaan on otettu keskustelutuokioita, jotka toimivat eräänlaisina pidettävyysmittareina. Esimerkkinä joukkuetoverin illanviettoehdotukseen suostuminen verottaa lompakkoa, mutta parantaa välejä tiimin sisällä. Puheenparret voivat parantaa myös oman joukkueen brändiä tai välejä vaikkapa valmennuspuolen kanssa. Varsin mukava lisä kaikin puolin, vaikka keskusteluista näkee jo valmiiksi niiden vaikutuksen eri asioihin. Tiivistettynä hyvämaineinen pelaaja nauttii joukkuetoverien tuesta enemmän kaukalossa, kun taas valmennukselta voi tulla enemmän peliaikaa tai lisämahdollisuuksia kärkiketjuissa.

Online-puolella etenkin NHL 21:n World of Chelin parissa kymmeniä otteluita tahkonneena voin todeta, että pienet ovat piirit jääkiekkoskenessä. Niin paljon samoja vastustajia tulee haastajien puolelle. Tämä on poikinut myös tuttuja lieveilmiöitä, sillä etenkin murskavoitot saavat vastustajat juoksemaan joskus karkuun möyhentäjätiimin tullessa uudemman kerran vastaan. Pudotuspelikaudella "väistäminen" on vaikeampaa, sillä niissä vastapuolen joukkueen ja pelaajien nimet on piilotettu. Pieni, mutta hyvä uudistus edellä mainitun vastustajan välttelyn vuoksi. Erikoisempaa on sen sijaan pudotuspelien jatkuminen useiden viikkojen ajan, jolloin tavallisia otteluita ei voi pelata.

Be A Pro -tilassa otteet kaukalossa kerryttävät taitopisteiden määrää.

Aikakauden päätepiste

Sitten Sega MegaDriven aikojen palasin NHL 08:n kohdalla takaisin änärisarjan pariin, ja siitä alkanut katkeamaton putki jatkuu vieläkin, vaikka meinasin vetäytyä sen parista jo NHL 17:n jälkeen. Onhan tämä uutukainen kaiken vanhan toistamisesta huolimatta hieno peli. Se vain kaipaisi uudet luistimenpiirrot kuljettavakseen.

Ehkä jo pari-kolme vuotta sitten huhuttu Frostbyte-pelimoottori voisi tuoda tarvittavan sykähdyksen tulevalle konsolisukupolvelle. Taustalla on vain edelleen se ajatus, että rahastaako Electronic Arts helpoilla uudistuksilla jokavuotisen änärin täysihintaisena vai onko heillä aidosti halua muuttaa tuttua, mutta niin kovin toistavaa konseptia markkinoiden ainoan jääkiekkopelin suhteen. Uutena NHL 21 olisi taattua neljän tähden matskua, minulle se on kolmen tähden varmaa laatua.