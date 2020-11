Lautapeliklassikon kymmenvuotistarkastus – viiden tähden arvoinen huippupeli

Vuonna 2010 julkaistu huippupeli sai kasvojenkohotuksen ja tasapainon syynäyksen kymmenvuotistarkastuksessa.

7 Wonders on kiikkunut julkaisustaan asti lautapelirankingien kärkitohinoissa tai ainakin pysyvämmin top 100 -listoilla. Kasoittain palkintoja ja lisäosia kerännyt peli on saanut nyt tarkistetun toisen laitoksen.

Tiedettä ja kaupankäyntiä

Kyseessä on valtakunnanrakennuspeli, jossa jokainen pelaaja edustaa yhtä seitsemästä ihmeestä. Peli pelataan kolmessa aikakaudessa, joista jokaisen aikana pelaajat saavat rakentaa kaupunkiinsa kasan rakennuksia. Jokaisen aikakauden alussa osallistujilla on kädessään rakennuskortteja, joista yhden saa käyttää ja loput kortit on siirrettävä seuraavalle. Näin ollen erinomainen käsi ei ole yksinomaan hyvä asia, sillä vain yhden korteista pääsee pelaamaan. Kaikki pelaavat kortin samanaikaisesti, joten peli etenee jouhevasti.

Rakennukset jakautuvat kauppa-, tiede-, sotilas-, hallinto-, resurssi- ja kiltarakennuksiin. Osa rakennuksista tarjoaa eri muodoissa voittopisteitä, toiset taas rakentamiseen vaadittavia resursseja. Resursseja ovat kultarahat sekä kuusi erilaista raaka-ainetta. Alussa jokaisella pelaajalla on yksi ilmainen resurssi, mutta kaikki yhtään suuremmat rakennukset vaativat joko resurssirakennusten omistamista tai naapureilta ostamista.

Erilaiset rakennustyypit tuottavat voittopisteitä hieman eri mekanismeilla. Hallintorakennukset tuottavat suoria pisteitä, tiederakennukset geometrisesti kasvavia teknologiapotteja, sotilasvoitot tuovat pisteitä voimien ylittäessä naapurit ja kiltarakennukset tuovat omien tai naapurien rakennusmääristä riippuvia pistemääriä. Näin voitto on mahdollista saavuttaa hyvin erilaisilla strategisilla komboilla.

Sota ja rauha

Tavallisten rakennusten lisäksi vuoronsa voi käyttää ihmeen osan rakentamiseen, mutta siihen vaaditaan runsaasti resursseja. Jokainen ihmeistä koostuu useammasta uniikista osasta. Eri ihmeillä pelatessa niiden tukema strategia voi olla varsin erilainen. Esimerkiksi pyramidit tuottavat ainoastaan suoria pisteitä, kun taasen Rodoksen kolossi tukee sotilasvoimia.

Pelaajien sijoittuminen pelilaudan ympärillä on tärkeää, sillä peruspelissä vain vieressä istuvilla pelaajilla on merkitystä. Heiltä voi ostaa resursseja, mutta heidän kanssaan voi joutua myös sotimaan. Asevoimien olisi syytä olla naapureita voimakkaampi, sillä jokaisen aikakauden päätteeksi käytävästä sodasta voi saada runsaasti pisteitä. Ostamalla resurssit naapureilta on peli mahdollista voittaa hyvinkin kevyellä panostuksella omiin resurssirakennuksiin.

Tasapainoilu nopeiden voittojen ja pidemmän aikavälin tavoitteiden välillä on vaikeaa. Nuukailu resurssien kanssa voi johtaa turhauttavaan äkkipysähdykseen loppussa, mutta toisaalta ylipanostus niihin johtaa varmaan tappioon. Usein vaikeat valinnat koskevat useita hyviä vaihtoehtoja – kaikkea ei voi saada, ja lopulta pelaajan on valittava mitä jättää rakentamatta. Vaikkapa sotilaskohteista luopuminen voi olla järkevää, mikäli naapurit eivät ole aggressiivisia.

Tasapainoa ja yhteensopivuusongelmia

Mikä toisessa laitoksessa on sitten päivittynyt? Käytännössä suurin osa muutoksista on kosmeettisia sekä esteettömyyttä parantavia muutoksia. Kaikki värikoodatut asiat on täydennetty symboleilla, mikä helpottaa värisokeiden pelaamista. Lisäksi graafinen ilme on saanut yleisen päivityksen, esimerkiksi korttien kääntöpuoli on muutettu kiiltäväksi. Valitettavasti tämä tarkoittaa myös sitä, että aiemman version jatko-osat eivät ole enää täysin yhteensopivia.

Myös tasapainotukseen on tehty muutoksia. Ihmeiden tarjoamia bonuksia on muokattu, ja ilmaisia rakennuksia tarjoavat kombot ovat muuttuneet. Nyt tarjolla on myös sellaisia komboja, jotka hyppäävät suoraan toisen aikakauden yli – ensimmäisellä aikakaudella valmistunut rakennus voi tarjota ilmaisen rakennuksen kolmannella ajalla.

Huolimatta naapurien vaikutuksesta on oman pelin pelaaminen hyvin vahvasti keskiössä. Muiden pelaajien kuikuilu on keskimäärin melko tarpeetonta muille kuin kaikkein kokeneimmille pelaajille. Suosittelen 7 Wondersia erityisesti porukoille, joissa selkäänpuukotuspelit tuottavat riitoja. Sen sijaan alkuperäisen painoksen omistajille muutokset eivät ole merkittäviä. Lisäksi yhteensopimattomuus vanhojen lisäosien kanssa turhauttaa.