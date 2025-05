Eläväinen ja graafisesti upea teos houkuttelee ottamaan kuvia ja ruutukaappauksia

Valokuvaamiseen keskittyvä Lushfoil Photography Sim on yhden kehittäjän intohimoprojekti. Matt Newellin simulaattoria ei haluaisi kutsua peliksi, vaikka se täyttää kaikki pelin kriteerit. Kyseessä on ennemminkin tunnelmallinen opetusympäristö valokuvaharrastuksen saloihin.

Kotona, mutta kaukana

Lush tarkoittaa rehevää tai kukoistavaa. Sana tarkoittaa myös brittiläisittäin seksuaalisesti viehättävää. Newellin simulaattori täyttänee molempien merkityksen, sillä Lushfoilin eläväiset maisemat ovat ajoittain mykistävän kauniita, jopa romanttisia. Kauneus on toki katsojan silmässä, mutta vesiputous keskellä karua islantilaista maisemaa puhuttelee jollain alkukantaisella tavalla. Kuvauspaikkoja on useita ympäri maailmaa, kolkissa, joissa moni varmasti haluaisi käydä: Castle Rockin upea ranta Australiassa, Fushimi Inari Taishan punaiset portit Japanissa ja keväiset Chamonixin niityt.

Paikat ovat pääasiassa melko laajoja, mutta eksyä niissä ei kovin helposti pysty. Ja parasta on vain nauttia maisemista, sillä siellä olemisen -tunne on luotu erittäin taidokkaasti: tuuli puhaltaa puustoa, aurinko kimaltaa rantahietikossa ja sade piiskaa sumuisia kukkuloita. Kaiken kruunaa luonnonläheinen äänimaailma. Ensimmäisen persoonan kuvakulmasta kuvattu nimike mallintaa aitoja ympäristöjä Unreal Engine 5:n päälle, houkuttelee pelaajan ottamaan valokuvia ja samalla rauhoittumaan ikiaikaisten maisemien äärelle. Kameroitakin on useita – ja pieniä tavoitteita pelimäisistä kokonaisuuksista pitäville. Uusia ominaisuuksia, erilaista (ja kekseliästä) kuvauskalustoa ja tutkimattomia reittejä avautuu tekemällä pieniä tehtäviä sekä löytämällä piilotettuja esineitä.

Oikea silmä auki

Nimikkeen oikea tarkoitus on kuitenkin sen nimessä. Fiilistely ja pelkkä kävely ei toki ole kiellettyä, mutta silloin kokemus rajoittuu vain pariin eri karttaan, jos kameraa ei kaiva taskusta. Ottamalla kuvia tietyistä paikoista homma soljuu eteenpäin. Valokuvaamista opastetaan lyhyillä tekstipohjaisilla selostuksilla, mutta pelkällä laukaisunapin painalluksellakin saa jo melko eeppisiä otoksia.

Helposti käytettävät filtterit ja automaattivalotukset auttavat alkuun. Kameraan on tarjolla lisäksi eri linssejä, ja kaikki perusominaisuudet sekä säädöt ovat vapaasti saatavilla. Itse en ole kokenut kuvaaja, mutta onnistuin silti nappaamaan mielestäni komeita kuvia niin pysty- kuin vaakasuunnassa. Voin vain kuvitella mihin kokeneemmat pelin parissa pystyvät.

Ohjaimen näppäinvalinnat aiheuttavat ajoittain harmaita hiuksia, sillä osa toiminnoista ei tullut selkänahasta edes pidemmän pelisession jäljiltä. Ja varsinkin omien otosten katselun pitäisi olla helpompaa, mitä se nyt on. Lushfoilissa on lisäksi pieniä ongelmia ruudunpäivityksen ja muutaman muun asian suhteen, ja niitä onkin luvattu korjata päivityksellä. Varovaiset graafiset hikat eivät niinkään haittaa, mutta ärsyttävin ongelma on valokuvien minimaalinen tallennustila, joka täyttyy muutamasta kymmenestä valokuvasta. Tämän jälkeen valokuvia pitää poistella tuon tuosta, jotta voi ottaa muistoja uusista maisemista. Hassun typerä rajoite, jolla ei ole mitään järkevää perustetta.

Lisäksi teos huutaa PlayStation VR2 -version julkaisua, sillä valokuvaaminen virtuaalimaailmassa toimisi varmasti todella hienosti ja lisäisi immersion määrää huomattavasti. PC:lle VR-versiota on jo lupailtu, mutta saa nähdä miten konsolipelaajien käy.

Virtuaalinen valokuvauskurssi

Lushfoil Photography Sim on nimensä mukaisesti simulaattori, joka vaatii paneutumista ja rauhallisesta rytmistä nauttimista. Pienillä päivityksillä teoksesta saa hiottua vielä paremman, mutta tälläkin hetkellä se tarjoaa erinomaisen pohjan harjoitella ja/tai harjoittaa valokuvausta sekä vierailla maailmankuuluisissa maisemissa hakemassa rauhoittumista. Se ei toki korvaa oikeaa valokuvauskurssia, mutta saattaa antaa sysäyksen uudelle tai unohtuneelle harrastukselle. Audiovisuaalisesti upea teos ei sovi kaikille, mutta kohderyhmälleen se on lähes täysosuma.