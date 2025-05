Vanhan koulukunnan seikkailupeli ihastuttaa nokkelilla pulmilla

Perinteinen osoita ja klikkaa -seikkailu Old Skies tuntuu ihanan tutulta ja turvalliselta. Se ei keksi pyörää uudelleen, mutta ei niin aina tarvitse tehdäkään.

Silloin kun minä olin nuori, pelasin runsaasti erilaisia pulmapelejä, etenkin Wadjet Eye Gamesin kehittämiä osoita ja klikkaa -seikkailuja. Mutta ajan laahustaessa hitaasti eteenpäin, lopetin niiden pelaamisen melkein tyystin. Tämä johtui siitä, että mitä vanhemmaksi tulin, sitä tyhmemmäksi itseni tunsin. Oletin, etten yksinkertaisesti osaisi ratkaista eteen tupsahtavia aivopähkinöitä.

Uskaltauduin kuitenkin ottamaan Old Skies -seikkailun arvosteltavaksi. Olen tyytyväinen valintaani, sillä runsaat kymmenen tuntia kestävä peli osoittautui varsin laadukkaaksi genrensä edustajaksi.

Tuttua ja ah niin turvallista

Kuten kehittäjän aiemmissakin nimikkeissä (Unavowed, Blackwell-trilogia) tarina on tälläkin kertaa pääosassa. Pelissä ei pelasteta maailmaa, eikä edes yhtä kaupunkia, mutta laadullisesti juoni on silti tunteikasta seurattavaa. Siinä käsitellään ihan normaaleja, jokapäiväisiä asioita kuten rakkautta ja menetystä. Näihin tunteisiin on helppo samaistua – koemmehan niitä itse omissa elämissämme.

Pelin päähahmo, Fia Quinn, elää vuoden 2062 New Yorkissa. Hän työskentelee ChronoZen-nimiselle yritykselle, joka vie rikkaita ihmisiä matkalle menneisyyteen aikamatkustuksen avulla. Osa Fian asiakkaista haluaa korjata nuoruudessa tekemiään virheitä, toiset taas pelastaa heille rakkaiden ihmisten henkiä. Kaikki ei aina suju suunnitellusti, ja usein Fia ajautuukin melkoisen kuumottavien seikkailujen syövereihin. Aikamatkustus vaatii veronsa, sillä alati muuttuvan todellisuuden takia Fian on mahdotonta viettää normaalia elämää.

Old Skies käynnistyy hitaasti. Ensi alkuun valokeilaan pääsevät pienemmät tarinat, mutta pikkuhiljaa aluksi taustalle jäänyt pääjuoni kirmaisee kunnolla vauhtiin. Loppua kohden jännitys tiivistyy, kunnes tarina tulee päätökseen varsin jännittävissä merkeissä.

Äly hoi älä jätä

Myös pulmanratkonta on tietysti suuressa osassa Old Skiesissä. Se hoituu perinteiseen tyyliin: hiiren kursorilla klikkaillaan kuumeisesti ympäri maisemia, kerätään tavaroita ja sitten klikkaillaan niillä tavaroilla toisia tavaroita. Eli kaikki on juuri sitä, mitä tämän genren peleiltä saattaakin odottaa.

Olen aina tykännyt Wadjet Eye Gamesin kehittämien pelien pulmista. Ne eivät koskaan ole liian vaikeita, mutta ovat silti jotenkin nerokkaita ja taidokkaasti suunniteltua. Muihin pulmaseikkailuihin verrattuna ne ovat myös uniikkeja.

Aikamatkustusta käytetään runsaasti hyödyksi aivopähkinöiden ratkaisemissa. Jos jokin homma ei onnistu nykyisellä aikajanalla, siirrytään joko menneisyyteen tai tulevaisuuteen. Kuolema kohdataan tuon tuosta, mutta onneksi aikaa pystyy aina kelaamaan taaksepäin, joten on helppo nauraa suoraan päin viikatemiehen yllättyneitä kasvoja.

Pelimekaniikoista puhuttaessa ajassa matkaaminen lukeutuu ehdottomasti inhokkieni top-3 listalle. Siksi en ollut ollenkaan iloinen, kun jouduin kokemaan samat asiat yhä uudestaan ja uudestaan. Onneksi tällaisia kohtauksia tuli vastaan harvoin, mutta pari kertaa näppäimistön seinään viskaiseminen oli lähellä.

Pulmien vaikeustaso on melko alhainen. Muutaman kerran onnistuin jäämään jumiin vähän pidemmäksi aikaa, mutta tämä johtui yleensä omasta tyhmyydestä tai huolimattomuudesta. Käytössä on myös pelin sisäinen vinkkisysteemi, joten apua saa jos sitä sattuu tarvitsemaan.

Aina pulman ratkaistuani tunsin itseni todella älykkääksi – tämä sama, ihana tunne on vallannut minut muissakin Wadjet Eye Gamesin peleissä. Kiitos siis tästä kehittäjälle, on hienoa tuntea itsensä älykkääksi edes joskus!

Mitä silmäni näkevätkään

Audiovisuaalisesti kyseessä on silmiä hivelevä ja korvia positiivisesti kuumottava tapaus – ainakin osittain. Taustalla soiva musiikki sopii ruudulla meneillään oleviin tapahtumiin kuin nakutettu, ja muutenkin leppoisan jatsahtavat sävelet ovat mieluisaa kuunneltavaa. Taustalla näkyvät New Yorkin eri nähtävyydet ja muut maamerkit on kauniisti maalattu, mutta hahmojen ulkonäkö ja animaatiot eivät oikein istu kauniisiin maisemiin. Omaan makuun hahmot olivat liian yksinkertaisen näköisiä, eivätkä ne tosiaan sopineet taustoihin, vaan pompsahtivat silmille aika räikeästi.

Kaiken kaikkiaan Old Skies on taattua Wadjet Eye Games laatua. Luvassa ei ole mitään maata järisyttävää, mutta genren ystäville tämä osoita ja klikkaa -seikkailu tarjoaa runsaaksi kymmeneksi tunniksi kekseliäästi suunniteltuja aivopähkinöitä sekä tunteikkaan tarinan.

Ehkäpä tulevaisuudessa uskaltaudun palaamaan jälleen muidenkin pulmapelien pariin!