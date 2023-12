Disney-elokuvien taikatunnelmat valtasivat Just Dance 2024 Edition -tanssipelin

Disney-elokuvien taianomaisuus yhdistyy tanssin hurmaan Just Dance 2024 Editionin Disney Magical Time -tapahtumassa.

Just Dance 2024 Edition -pelaajat pääsevät kokemaan Disneyn elokuvataikaa tanssin ja musiikin kautta. Eilen alkanut ilmainen rajoitetun ajan teematapahtuma kestää aina helmikuun 20. päivään saakka.

Mukana ovat kappaleet A Whole New World (Aladdin), Zero To Hero (Hercules), How Far I'll Go (Moana), Let It Go (Frozen – huurteinen seikkailu), When Will My Life Begin (Kaksin karkuteillä), I'll Make a Man Out of You (Mulan), Into The Unknown (Frozen II) sekä You've Got a Friend in Me (Toy Story – leluelämää).

Just Dance 2024 Edition on saatavilla Nintendo Switch-, PlayStation 5- ja Xbox Series X/S -pelikonsoleille.

Disney Magical Time -tapahtuman trailerin voi katsastaa alta.

