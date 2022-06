Laadukas My Little Pony -seikkailu loppuu ennen kuin on kunnolla edes alkanut

Kun joku ilkimys sotkee ja sabotoi paikkoja Equestriassa, Sunny alkaa tutkia tihutöitä. Samalla hän kunnostaa paikkoja ennen taianomaista juhlapäivää. Outright Gamesin julkaisema My Little Pony: A Maretime Bay Adventure tarjoaa viihdyttävää tekemistä ponifaneille, mutta kärsii lastenpelien perisynnistä, naurettavan lyhyestä kestosta.

Kertaus on opintojen äiti

My Little Ponyt ovat kokeneet vuosien varrella jo muutaman eri variaation. Jos värikkäät hevoset olivat kova juttu omassa kasarilapsuudessani, niin Ystävyyden taikaa -tuoteperhe – ja varsinkin siihen pohjautuva tv-sarja – palauttivat värikkäät ponit takaisin lasten leikkeihin 2010-luvulla. Nyt lelulinjan viides sukupolvi jatkaa Equestrian tarinaa vuosia Ystävyyden taikaa -sarjan jälkeen.

Netflixin Uusi sukupolvi -animaatioelokuva aloitti kirjaimellisesti uuden sukupolven ponien aikajanalla. Samalla markkinoille ilmestyivät uudet lelut, uudet oheistuotteet sekä uusiin hahmoihin perustuva uusi videopeli. Hei, hei tutuiksi tulleet Twilight Sparkle, Rainbow Dash ja kumppanit. Tervetuloa Pipp Petals, Izzy Moonbow sekä pelin pääosassa oleva Sunny Starscout. Perheen heppahirmuille suunnattu My Little Pony: A Maretime Bay Adventure esittelee sivustapäin kuvatun tasoloikan ja pulmapelin yhdistelmän, jossa hiljalleen avautuvassa maailmassa autetaan ystäviä, koristellaan paikkoja ja yritetään selvittää juhlatunnelmaa pilaavaa ilkimystä.

Audiovisuaalisesti kaikki on kunnossa, ja jälleen kerran iso kiitos tekijöille lokalisaatiosta. Valikot ovat molemmilla kotimaan kielellä, ja hahmotkin puhuvat suomea sekä ruotsia. Käännösvirheiltä on pääasiassa vältytty, joten teos jatkaa hienosti tv-tuotantojen henkeä ääninäyttelijöistä lähtien. Animaatiotyylikin kunnioittaa pääasiassa lähdeteosta, vaikka sarjan sulavuuteen ei päästäkään. Omaa hahmoa pääsee jopa pukemaan ja kustomoimaan erilaisilla asusteilla, kunhan vain kerää tarpeeksi kenttiin ripoteltuja tähtiä.

Suoraan lähteelle

Oma 5-vuotias heppatyttöni laukkasi Equestrian kaupunkiin innokkaasti. Parasta hänen mielestään olivat hauskat hahmot, pomppiminen ja Sunnyn pukeminen eri asuihin. Värikkään maailman ja yltiöpositiivisten hahmojen yhdistelmä nauratti myös. Itse tarina ei ole kovinkaan pitkä, mutta välivideot esittelevät tasapuolisesti hahmokaartia ja mukavan laajaa maailmaa.

Vaikeustaso ja kontrollerit ovat pidetty tarpeeksi simppeleinä, jotta ohjaimen perustuntemuksella pelaaminen onnistuu helposti. Tehtävät koostuvat pääasiassa erilaisista noutokeikoista tai minipeleistä. Välillä paimennetaan jäniksiä aitaukseen, lennetään kilpaa ja pompitaan kukkasilta toisille – rullaluistimet jalassa sekä ilman. Maailma on täynnä (piilotettuja) tähtiä, joiden kerääminen myös haastaa tutkimaan kaikki Equestrian vihertävät laitumet.

Laatu kohdillaan, hinta ei niinkään

Outright Gamesin julkaisuhistoria on vaihdellut valtavasti. Edellinen Ryhmä Hau -teos oli suoraan sanottuna surkea, ja PJ Masks -nimike tuntui samalta peliltä uusilla tekstuureilla. Toisaalta Pipsa Possu tarjosi lyhyen mutta kaikin puolin viimeistellyn kokonaisuuden.

A Maretime Bay Adventure osuu näiden puoliväliin. Teknisesti toimiva teos tarjoaa tarpeeksi vaihtelua, jotta perheen pienimmät ihastuvat My Little Ponyn universumiin. Tutut, värikkäät hahmot nostavat hymyn korviin, mutta tarinan kaksituntinen kesto pistää vihaksi. Oli sitten kohdeyleisönä lapset tai aikuiset, sisällön ei pitäisi loppua kahden pelikerran jälkeen. Päävalikon kautta voi pelata minipelejä myös kaksin, joskin eri vaihtoehtoja on tarjolla vain viisi, joten nekin on koluttu nopeasti läpi.

Ehkäpä tämä kannattaa napata alelaarista mukaan, sillä lopputuloksen hinta-sisältösuhde sakkaa pahasti. Lapset ansaitsevat parempaa.