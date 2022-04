Nahkatrikooni kutistuivat pesussa

Suomen villitsi 2000-luvun alkupuoliskolla vapaapainibuumi, joka tempaisi monet teini-ikäiset tytöt ja pojat mukaansa. Täydeksi teatteriksi lavastettu upean näköinen kamppailu tarjosi amerikkalaista toimintaa tuutin täydeltä, ja useimmille meistä ehti muodostua omat painijalempparinsa. Osa kaiffareista ottelee edelleen, mutta suurin osa on päätynyt Hollywoodiin. Paljon on ehtinyt muuttua 20 vuodessa, vaikka itse show on edelleen yhtä draamaa.

Silloiset legendat ovat vaihtaneet nahkatrikoonsa peittävämpiin asusteisiin, ja ruudulla pomppivista kavereista ei ole hajuakaan. Onneksi lajin huippuhetkiin voi palata virtuaalisesti varsin helposti, sillä WWE 2k-sarja porskuttaa eteenpäin vuoden 2022 julkaisullaan. Mukaan on saatu varsin kattava katalogi hahmoja menneeltä ja nykyiseltä ajalta, mikä herättää ilon tuntemuksia vanhan liiton vapaapainifanissa.

Vuoden 22 kanteen on valittu sopivasti Rey Mysterio, joka tunnetaan Lucha Libre -tyylisenä pienenä ja sisukkaana ottelijana. Hänen matkaansa seurataan Showcase-muodossa, joka kuljettaa Reyn tarinaa hänen itsensä kertomana. Showcase on toteutettu tyylikkäästi. Toiminta hyppää videolla pyörivästä kohtauksesta suoraan samaan tapahtumaan pelissä. Mittelöiden välissä Rey kertaa tapahtumia uraltaan, ja paljastaa muun muassa, ettei kukaan ole onnistunut vielä riisumaan hänen maskiaan. Kerronta on ylitsevuotavan dramaattista, mikä tietysti uppoaa sarjan faneihin kuin lusikka soppaan.

Showcase sisältää erilaisia haastetehtäviä, ja niitä suorittamalla rosteriin avautuu muun muassa uusia painijoita. Haasteet eivät ole järisyttävän vaikeita, mutta tietokoneen laittaessa hanttiin niiden ajoittaminen vaatii suunnitelmallisuutta. Showcasen nakuttelee mielellään läpi, sillä Reyn historiikkiä kuuntelee yllättävän herkällä korvalla.

Muihin supertähtiin pääsee tutustumaan Universen kautta, joka esittelee painijoiden parhaimpia hetkiä WWE:n historiassa. Universe tarjoaa loputtoman määrän vaihtoehtoja juonikuvioiden uudelleenkirjoittamisesta erilaisiin matsityyppeihin. Muun muassa The Undertakerin valitessaan voi päättää otteleeko vuoden 98 vihattuna versiona vai uutena rakastettuna versiona.

Urasi nousee kiitoon

Monipuolisin juttu WWE-painipeleissä on ollut omien hahmojen luonti ja sitä se on nytkin. Kattava editori antaa mahdollisuudet käytännössä mihin vain, sillä naamaa ja muita ruumiinosia voi väännellä moneen suuntaan. Omille tekeleilleen hihitellessään ei edes huomaa käyttäneensä ukon rakenteluun useita tunteja. Hahmolle kun voi valita vielä jokaisen liikkeenkin erikseen.

Vastikään luotu epämuodostunut ottelija heitetään kehään MyRise-nimisessä muodossa, jota koutsaa legendaarinen Shawn Michaels. Hänen elämäntehtävänään on saada uransa nollista aloittava sankari miljoonayleisön eteen. Matkan aikana tielle asettuu useita muita huipulle haluavia irvileukoja, mikä yleensä tarkoittaa hyvien tai huonojen valintojen tekemistä.

Valintojen seuraukset heijastuvat tarinan kulkuun ja fanikunnan muodostumiseen. Mutta vääriä vaihtoehtoja ei ole olemassa. Joillekin sankareille tekee vain mieli kettuilla enemmän. Varsinainen juoni MyRisessa on puuduttavan tylsä. Mielenkiintoa koitetaan pitää yllä feikillä sosiaalisella medialla, josta tarjoutuu jatkuvasti uusia tilaisuuksia saada lisää mainetta.

Kattava kirjo tekemistä

WWE 2k22 sisältää muista urheilupeleistä tutut MyGM– sekä MyFaction–muodot. MyGM on kenties odotetuin paluun tekevä uudistus. Managerin saappaissa häärii hiippakuntien kerma Stephanie McMahon, William Regal, Shane McMahon, Adam Pearce ja Sonya DeVille. Hauskana lisänä manageriksi voi valita myös itsetehdyn hahmon. Valinta vaikuttaa saatuun erikoisetuun, joka voi muuttaa matsien kulun. Saatuja etuja ovat esimerkiksi Sonyan tiimin taistelijoiden moraalin nouseminen automaattisesti 15 pistettä.

Ennen ensimmäistä matsia tiimi pitää tietenkin kasata. Tiimi laitetaan pystyyn perinteisessä draftauksessa, eli valitaan painija toisensa perään bailuihin mukaan. Joukkueeseen kannattaa ottaa sekä hyviksiä että pahiksia, sillä niin sanotut taistelupukarit saattavat lisätä nostetta yleisössä. Myös painijoiden tappelutyyleillä on väliä, ja esimerkiksi yläilmoissa viihtyvät kaverit pärjäävät hyvin tietynlaisia jamppoja vastaan. Erilaisia kombinaatioita syntyykin matkan varrella useita, sillä yksi kausi kestää valinnan mukaan joko 15, 25 tai 50 viikkoa.

MyFaction tuo mukanaan korttien keräilyn, josta muodostuu helposti pakkomielle. MyFactionin perimmäinen tarkoitus on kuitenkin pyörittää omaa neljän painijan joukkuetta, joista jokainen osallistuu vuorollaan tai yhtäaikaa otteluihin. Hyvin suoritetuista matseista saa itselleen pisteitä riippuen muun muassa siitä kuinka paljon erilaisia hyökkäyksiä teki tappelun aikana. MyFactionin kautta voi avata myös uusia hahmoja, ja se tuntuu suhteellisen nopealta tavalta saada koko rosteri auki.

Painin sietämätön keveys

WWE 2k22:n taistelumekaniikka on suhteellisen simppeli, vaikka käytettäviä liikkeitä on lukematon määrä. Tavallisten lyöntien ja potkujen lisäksi taistelija voi nostaa vastustajan harteilleen tai heittää tämän pommilla maahan. Liikkeet vaihtelevat pitkälti hahmon mukaan. Esimerkiksi 2k22:n nokkamies Rey Mysterio käyttää ilmahyppyjä hienosti hyödykseen. Uutena lisänä 2k22:ssa voi muodostaa ketjuhyökkäyksiä esimerkiksi lyömällä ensiksi kolme kertaa ja neljännellä kerralla painamalla heittoa.

Kombon voi pysäyttää vain jos vastustaja arvaa mikä hyökkäys on tulossa. Kyseinen lähestymistapa aiheuttaa usein housujen repeämistä, sillä tekoälyä vastaan hyökkäystä on mahdoton arvata muuten kuin tuurilla. Iskuja voi lisäksi torjua hyvin ajoitetulla vastahyökkäyksellä. Hahmon yläpuolella vilahtava symboli kertoo avoimesta paikasta. Vastahyökkäyksien tekeminen tuntuu aluksi todella haastavalta, mutta juonesta saa onneksi nopeasti kiinni. Kun kokonaisuudesta saa otteen, alkaa painiminen maistua ihan eri tavalla. Varsinkin MyFaction ja MyGM jaksavat pitää otteessaan pitkään.

Laadukasta jälkeä

Teknisesti WWE 2k22 on tätä päivää. Vaikka arvostelu onkin kirjoitettu PS4:n näkökulmasta, ei se vaikuta negatiivisesti ulkoasuun tai muuhun toteutukseen. Liikkeet ovat sulavia, ja hahmot näyttävät esikuviltaan, vaikka taistelijoiden hiukset näyttävät edelleen paperimassasta tehdyiltä lirpakkeilta. Huokailua aiheuttaa eniten vanhasta raudasta johtuvat luvattoman pitkät latausajat. Ääniraita pysyy turvallisessa perusjytkytyksessä, joka on tuttua lähes jokaisesta urheilupelistä. Mikäs siinä, rokki toimii.

Edellisestä WWE 2k -painipelistä on vierähtänyt jo pari vuotta, ja vuoden 22 julkaisu täyttää heittämällä kaikki odotukset. Sisältöä riittää kyllästymiseen asti, ja mikä hienointa: kaiken itse luodun materiaalin voi jakaa eteenpäin muille. Tämän vuoden paineja ei kannata jättää välistä.