Shmupien uusi tuleminen

Palataanpa aikaan, jolloin yksinkertaisetkin videopelit olivat oikeasti armottomia. Jo Commondore 64:n ajoilta tuttu R-Type-sarja herätellään naftaliinista R-Type Delta: HD Boostedin muodossa, ja voi pojat, se ei todellakaan ole helppo.

Vanhan liiton pelaajat tietävät, että jo pelkkä R-Typen mainitseminen saa kylmän hien valumaan vuolaasti otsalla. Eihän mikään ollut ennen yhtään sen helpompaa. Irem-yhtiön vuonna 1987 aloittama saaga määritteli sivuttaisräiskinnät, eli shmupit, uudelleen ikonisella Force-mekaniikallaan ja armottomalla vaikeustasollaan. Nyt käsittelyssä oleva R-Type Delta: HD Boosted on modernisoitu versio alun perin vuonna 1998 PlayStation 1:lle julkaistusta klassikosta.

Alkuperäinen Delta oli sarjan ensimmäinen peli, joka vei toiminnan täysin kolmiulotteiseen grafiikkaan, vaikka liikkuminen tapahtuikin tuttuun tyyliin kaksiulotteisesti.

Miksi kaikki on niin vaikeaa

Tämäkään R-Type ei päästä pelaajaa helpolla. Vaikka vaikeusastetta voi säätää haluamalleen tasolle, se ei varsinaisesti muuta pelin luonnetta. Vihollisia ja kohti tulevia ammuksia on vain hieman vähemmän. Myöskään pomovastukset eivät vaadi yhtä suuria ponnisteluja. Valittu Kids-vaikeusaste kuulostaa paperilla lähes huijaukselta, mutta se ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Kolmanteen kenttään pääseminen vaatii jo tekemistä. Yksi osuma tuhoaa aluksen edelleen, ja ahtaat käytävät ovat yhtä tappavia kuin ennenkin.

Nykypelien tyyliselle silittelylle ei jää sijaa, sillä elämien ja jatkopisteiden loputtua se on sitten siinä. Koko rumba alkaa uudelleen alusta. Pidemmälle pääseminen edellyttää melkoista omistautumista, vaikka alan konkareille se ei ole temppu eikä mikään.

Lapsikin sen jo ymmärtää

Mekaniikoiltaan R-Type Delta: HD Boosted on tarpeeksi yksinkertainen, ja kontrollit on helppo omaksua: tatilla lennetään ja ympyrällä ammutaan. Lisäksi liipaisimia painamalla alusta voi hidastaa tai nopeuttaa, eli kytkeä ns. thrusterit päälle. Pelkällä perusräiskinnällä ei kuitenkaan pärjää pitkään ja avuksi on otettava isommat pyssyt. Neliötä pohjassa pitämällä latautuu isompi ja tehokkaampi ammus, joka kannattaa säästää isompiin vihollisiin.

Ladattavan ammuksen ohella mukana on myös Delta Weapon -hyökkäys. Aluksen force-yksikkö imee itseensä tehoja vihollisten ammuksista, ja sen tehokkuutta voi seurata ruudun alalaidassa olevasta mittarista. Sen ollessa täysi kolmiota painamalla voi laukaista massiivisen erikoishyökkäyksen. Delta Weapon -superpommi tyhjentää ruudun tehokkaasti vihollisista ja antaa hetken hengähdystauon tiukassa paikassa.

R-Type-noviisille aseen käyttäminen tulee kuitenkin aivan yllätyksenä, sillä sitä ei varsinaisesti kerrota missään vaiheessa: superase laukesi vain vahingossa eri näppäimiä painellessa. Delta Weapon todellakin auttaa tyhjentämään ruudun nopeasti, mikä olisi ollut kiva tietää hieman ennen raikuvaa kiroilukimaraa.

Valittavana metsästykseen on kolme erilaista alusta: R-9a2 Delta, R-X Albatross ja R-13 Cerberus. Jokainen vehje tarjoaa aidosti erilaisen pelikokemuksen ja varustelun. Siinä missä perinteinen Delta-malli luottaa tuttuun tulivoimaan, Cerberuksen salaman lailla iskevä Force-yksikkö käyttäytyy täysin eri tavalla. Alusten opettelu tuo mukavaa vaihtelua, sillä jokainen vaatii hieman erilaista taktiikkaa kenttien läpäisyyn.

Voidaanko edes puhua teräväpiirrosta?

Teos ei erityisesti koreile graafisella ulkoasullaan, eikä sen ääniraita ole kovin mieleenpainuva. Kokonaisuus on hyvin uskollinen alkuperäiselle PS1-pelille, mikä kutittelee naavapartojen nostalgiahermoja.

R-Type Delta: HD Boosted on nostalginen, rankaiseva ja omalla kierolla tavallaan palkitseva kokemus. Se ei halua pelaajan voittavan helpolla. Pirullinen vaikeusaste on koukuttava ja saa yrittämään kerta toisen jälkeen uudelleen. Juuri se tekee R-Typestä legendaarisen, vaikka kärsimättömimmät eivät ehkä etenekään pelissä kovin pitkälle.

Lukaise Nikon arvostelu R-Type-henkisestä Earthionista tästä.