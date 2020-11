Olen ottanut Yakuza-sarjan peleistä reilusti yli tuhat kuvakaappausta – tässä niistä yakuzaisimmat Yakuza-kuvat

Yakuza on hieno pelisarja. Itse asiassa jopa niin hieno, että siitä on viime vuosina kehkeytynyt yksi omista suosikkisarjoistani Zeldan ja mitä-noita-nyt-on muiden rinnalle.

Olen myös ehtinyt ottamaan jokaisesta pelaamastani Yakuzasta yhteensä kosolti yli tuhat kuvakaappausta. Kun näitä fotoja on kerran tullut napsittua, niin kai se olisi paikallaan niitä myös jakaa tavalla tai toisella, ettei ole tullut tehtyä turhaa "työtä".

Ohessa kuvamateriaalia nimikkeistä Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 ja Yakuza 6: The Song of Life unohtamatta spinoff-nimike Judgmentia.

Ensimmäisenä pitänee mainita, että Yakuza on perin japanilainen pelisarja, hyvällä tapaa. Nousevan auringon maan kulttuuri on hyvin esillä joka puolella seikkailuita. Peleissä pyöritään Kamurocho-nimisellä alueella, joka on mallinnettu Tokion Kabukichō-kaupunginosasta, jolta Wikipedian mukaan löytää jos jonkin sortin viihdettä yökerhoista rakkaushotelleihin. Paikka tulee tuttuakin tutummaksi, sillä käytännössä joka peli keskittyy tämän alueen koluamiseen. (Kuva Yakuza 6: The Song of Life)

Yakuza-nimikkeiden pääosassa heiluu, rymistelee ja mätkii Kazuma Kiryu, suoraselkäinen ja väkivahva sankarimies. Ohessa selfie astetta epämääräisemmässä kaupassa. (Yakuza Kiwami 2)

Toiseksi päähahmoksi voi kuvailla Goro Majimaa, Kiryun eräänlaista ystävä-vihollinen-kilpakumppania. Hahmo on parhaimmillaan suorastaan hävyttömän mielipuolinen. Etenkin Yakuza Kiwamissa Majima pyrkii koko ajan löytämään tilanteita tapella Kiryun kanssa, vaikka piileskelemällä roskiksissa yllätyshyökkäystä valmistellen.

Spinoff-nimike Judgment sai oman päähahmonsa, Takayuki Yamagmin, entisen puolustusasianajajan, nykyisen yksityisetsivän. Hahmo on mallinnettu japanilaisen laulaja-näyttelijä Takuya Kimuran mukaan. Siitä huolimatta kyseessä lienee sarjan ainoa peli, jossa päähahmo ei voi suunnata karaoke-laulamaan. Kuvassa Yagami keskellä, ohessa nähtävä dialogipätkä kuuluu oikean olkapään takana riekkuvalle hahmolle. (Judgment)

Taistelut ovat iso osa Yakuzoita. Todella iso. Matkan varrella lanataan maahan satoja ja tuhansia vihollisia aina vulgaareista miehistä vaippapukuisiin mafiosoihin. Muun muassa. (Yakuza Kiwami 2)

Myös Majiman hahmossa päästään välillä pelaamaan ja taistelemaan, mikä on varsin mielekäs lisä. Hahmon taistelutyylit eroavat nimittäin Kiryusta huomattavan paljon. Ohessa yksi erikoisliike, jossa Majima on varsin väkivaltainen sekä tekojensa että puheidensa merkeissä. (Yakuza Kiwami 2)

Joka osassa on jos jonkin sortin erikoismuuveja, joilla pistää vastustajia kärsimään. Vihollisia heitellään, mätkitään, viskotaan junaradalle, viskotaan veteen, heitetään pää edellä mikroon ja paljon muuta. (Yakuza Kiwami)

Ja yhden tappelun lopputulos. (Yakuza Kiwami 2)

Pääjuoni on näissä peleissä toki varsin keskeinen, mutta sivutarinat ovat usein paljon viihdyttävämpiä. Oheisessa sivujuonteessa päästään auttamaan eroottisten videoiden vuokraajan ongelmia. (Yakuza 0)

Kovin vakavasta sarjasta ei todellakaan ole kyse. Yakuza 0:n kiinteistösivupuuhassa vallataan koko kaupungin alalta kiinteistöjä ja palkataan apulaisia tähän touhuun. Yksi palkkalistoille haalittava kovapalkkainen asiantuntija on kana. Nimeltään Nugget. (Yakuza 0)

Onko jotain, mitä Kiryu ei osaa? Tuskin, sillä tanssilattialla joraaminen sujuu hahmolta kuin vettä vaan. Tanssiminipeli on myös kohtuullisen tarttuvaa hupia. (Yakuza 0)

Naisväkeä voi tavata muun muassa kabaree-baarissa... (Yakuza Kiwami)

...ja joko onnistua tai epäonnistua heidän kanssaan keskustelussa. (Yakuza Kiwami)

Astetta hämmentävämpää tekemistä on Yakuza Kiwami 2:ssa nähty valokuvausminipeli, jossa oikeilla dialogivalinnoilla päästään kuvaamaan enemmän ja enemmän. (Yakuza Kiwami 2)

Mikäli kabareebaarit tai kameran varressa hailumiset eivät houkuta, voi Kiryu suunnata nettichattien maailmaan, koska totta kai. Minuuttia myöhemmin nähtävää kuvaa ei tähän kehtaa lisätä. (Yakuza 6: The Song of Life)

Yakuzat ovat täynnä "laatudialogia", kuten ohessa. (Yakuza 0)

Joka mahdollisessa pääsarjan nimikkeessä on hetki tai hetkiä, jolloin tilanne vaatii yläkropan paljastamista taistelua varten. Koska totta kai. (Yakuza 0)

Vastaan asettuvat vastustajat voivat olla vaikka saunovia miehiä. (Yakuza 6: The Song of Life)

Mitä totesinkaan juuri laatudialogista? (Yakuza Kiwami 2)

Energiaa palautetaan vierailemalla ravintoloissa tai baareissa. Ruokatarjonnan näkeminen kuvina saa useimmiten aikaan nälän, kun taas juomapuoli esittelee montaa oikeasta elämästä tuttua juomamerkkiä. Pullollinen Carlsbergiä vai Courvoisieria naamaan? (Yakuza Kiwami 2)

Mainitaan vielä, että joka nimikkeessä on minipelejä vaikka kuinka monta. On golfia, keilausta, shogia, kabareeklubin pyöritystä, vedonlyöntiä, oman jengin hallitsemista, eri kolikkopelien hakkaamista Virtua Fightereista Space Harrieriin ja paljon paljon muuta. Yakuza 0:ssa päästään kisaamaan miniajokkien kera. (Yakuza 0)

Useimmiten erikoiset sivutehtävät saavat aikaan oheisen reaktion. Hyvällä tapaa. (Yakuza 0)

Mutta hei, kohtahan julkaistaan seuraava Yakuza-pelisarjan osanen, uudella päähahmolla ja uudella roolipeleistä lainaavalla taistelutyylillä varustettu Yakuza: Like a Dragon.

Ohessa päähahmo Ichiban Kasuga. Peli maistui arviossamme varsin hyvin. Lue vaikka arvostelumme tämän linkin kautta: Laadukkaan rikosdraamasarjan kevyt rebootti on kokemisen arvoinen matka, joka iskee kuin lohikärmes ja pölisee kuin jauhosäkki