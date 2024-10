Yakuza Kiwami myy Switchillä kuin häkä – Ryu Ga Gotoku Studion johtaja mielissään myyntituloksista

Yakuza Kiwami julkaistiin Nintendo Switchillä vasta muutaman päivä sitten, mutta SEGA:n tytäryhtiö Ryu Ga Gotoku Studio näyttää olevan innoissaan kyseisen konsoliversion myyntimenestyksestä.

Studiojohtaja Masayoshi Yokoyama puhui julkaisusta Ryu Ga Gotoku Studion YouTube-kanavan lähetyksessä ja totesi pelin myyvän kuin häkä ("selling like hotcakes"). Alunperin vuonna 2016 julkaistu toimintaseikkailu on SEGA:n ensimmäinen Yakuza-peli, joka tuotiin Nintendon konsolille. Menestyksen myötä on turvallista arvailla pelisarjaa nähtävän jatkossakin samalla alustalla.

Yakuza Kiwami on nyt saatavilla Switchin eShopissa. Fyysinen julkaisu on luvassa myöhemmin.

