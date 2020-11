Lukuisia konsolijulkaisuja kokenut Janne näkee uusissa konsoleissa selvän eron aiempaan: "Tällä kertaa vastaavaa loikkaa ei ole esittää"

Janne Kauppisen blogi

Kalenteri on kääntynyt marraskuun puolelle, ja meille konsolipelaajille se tarkoittaa aikaistettua joulua. Siellä on odotettavissa pelkästään kovia paketteja, joiden sisältö on kaikesta kohkaamisesta huolimatta vielä arvoitus. Aikaisempaa nopeampaa, tehokkaampaa ja näyttävämpää on luvattu. Kuten aina ennenkin.

Onko tässä riittävästi uutta?

Kehitys vie kohti tarkempaa kuvaa ja nopeampaa ruudunpäivitystä. Ominaisuuksista löytyy perinteisen pyörivän kiintolevyn korvannut SSD-massamuisti, joka nopeudellaan siivittää latauskuvan historiaan. Hyppäys uuteen sukupolveen tuntuu kämmenissä asti, kun uusi peliohjain pystyy tarkasti välittämään pelitapahtumat hienosäädettävällä haptisella palautteella, pitkälle kehittyneillä tärinöillä. Kaiken tämän vielä sinetöi pelaajaa ympäröivä 3D-äänimaailma, joka alkuun voidaan tuoda korvalapuilla ja myöhemmin myös television omilla kaiuttimilla. Lisäksi konepellin alta löytyy lisää tehoja ja nopeampia langattomia yhteyksiä.

Onko tässä riittävästi uutta? Aikaisemmin uusi konsolisukupolvi on myyty helposti omin silmin nähtävillä muutoksilla. Muistamme pelit kuten GoldenEye 007, Sega Rally 2, SSX, Halo ja MotorStorm. Perustelut sukupolvenvaihdokselle olivat siltä näkemältä selvät. Tällä kertaa vastaavaa loikkaa ei ole esittää suoraan ruudulta. Vielä.

Joka tapauksessa konsoli on tilattu ja sitä ollaan hakemassa heti julkaisuyönä, mikäli tämä näissä oloissa sallitaan. Harrastuksen hienoja hetkiä, nähdään siellä!

Alla tunnelmia PlayStation 3:n ja PlayStation 4:n julkaisuöiltä.

Kirjoittaja on KonsoliFINin yhteisösisällöntuottaja.