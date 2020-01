Luvassa perin mielenkiintoinen kuukausi elokuvien ja sarjojen ystäville – katseltavaa riittää sekä elokuvateattereissa että kotisohvalla

Kukapa ei kiinnostuisi mielenkiintoisista elokuvista ja sarjoista. Seuraavan kuukauden aikana verkkokalvoille voi saada näkösälle isojen nimien lisäksi myös monta astetta pienempää tuotosta, joten miksipä ei valikoisi niitä näkösälle blogitekstin muodossa?

Katsotaanpa siis seuraavan kuukauden ajalta muutamat perin kiinnostavat uutukaiset sekä elokuvateattereihin että kotisohville.

Elokuvissa: Jojo Rabbit (10.1.)

Listan muista uutukaisista poiketen, tälle elokuvalle pystyy jo nyt antamaan suositukset. Finnkinon mysteerinäytöksessä nähty Jojo Rabbit on nimittäin perin hauskaa ja paikoitellen koskettavaakin katseltavaa, jota kehtaa suositella.

Toisen maailmansodan aikaan sijoittuva filmi kertoo yksinäisestä saksalaispojasta, jolla on mielikuvitusystävänä Taika Waititin näyttelemä Hitler.

Waititin itsensä ohjaama teos on hauska satiiri, joka ei ota itseään turhan vakavasti. Muissa rooleissa tavataan muun muassa Scarlett Johansson sekä Sam Rockwell. Alempaa traileria ei voi kuitenkaan suositella katsomaan kokonaan, sillä se paljastaa hyvinkin paljon.

Kotisohvalla: Avenue 5 (20.1.)

Miltä kuulostaisi yhdistelmä scifiä ja komediaa, tähtenään House-sarjasta tuttu Hugh Laurie? Tätä tarjoaa HBO:n Avenue 5, joka vie katsojansa tulevaisuuteen, jossa avaruudessa seilannut risteily(avaruus)alus joutuu pois kurssiltaan.

Laurien lisäksi hätää kärsimässä ovat muun muassa Suzy Nakamura sekä Josh Gad.





Elokuvissa: Taistelulähetit - 1917 (24.1.)

Sam Mendesin ohjaama Taistelulähetit - 1917 kertoo ensimmäisen maailmansodan kahdesta brittisotilaasta, jotka saavat suoritettavakseen mahdottoman tehtävän. Teos on kerännyt kehuja oikealta sekä vasemmelta, minkä lisäksi se sai äskettäisessä Golden Globe -gaalassa omakseen parhaan draamaelokuvan sekä parhaan ohjaajan pystit.

Valkokankaalla tavataan muun muassa George MacKay, Dean-Charles Chapman, Benedict Cumberbatch, Colin Firth sekä Richard Madden.

Kotisohvalla: Ragnarök (31.1.)

Sitten jotain aivan muuta. Netflixin Ragnarök-sarja kertoo fiktiivisesta norjalaisesta Edda-kylästä, jonka asukkaat ovat muutakin kuin mitä ulkokuori antaa olettaa. Kuusiosainen kattaus tarjoa katsojilleen jumalaisia voimia ja potentiaalisesti horisontissa siintävän tuomiopäivän.

Elokuvissa: Parasite (31.1.)

Bong Joon-hon uusin ohjaustyö on kerännyt kehuja jos mistäkin suunnasta. Juuri järjestystä Golden Globe -palkintogaalastakin mukaan lähti parhaan ulkomaisen elokuvan pysti. Ohjaajamiehen itsensä mukaan juonesta tahi premissistä ei kannattaisi tietää mitään ennen teatteriin astumista, joten en siis kirjoita tähän mitään kuvausta rainan tapahtumista. Trailerin voi silti katsastaa alta, mikäli kiinnostusta herää.

Oli miten oli, kohta tämä mielenkiintoinen korealainen teos olisi nähtävissä elokuvateattereissa.

Elokuvissa: Pikku naisia (31.1.)

Montako kertaa Louise May Alcottin Little Women -kirjasta voidaan tehdä filmatisointeja tahi muunlaisia sovituksia? Näemmä kovin monta kappaletta, joista uusin näkee päivänvalon juuri kohta. Greta Gerwigin ohjaama filmi pohjautuu toki samaa nimeä kantavaan kirjaan sekä myös muihin Alcottin teoksiin, joten yksi yhteen käännöstä ei ole luvassa. Pääosissa muun muassa Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chamalet sekä Meryl Streep.

Ja yksi toimituksemme jäsen on elokuvasta sen verran innoissaan, että se oli pakko lisätä listalle.

Isoja nimiä on tietenkin muitakin, kuten Will Smithin ja Martin Lawrencen tähdittämä Bad Boys for Life sekä Robert Downey Jr.:n Eläintohtori Dolittle. Eiköhän niiden olemassaolosta kuulla mainoksia lähempänä julkaisua, joten antaa niiden tehdä tehtävänsä.

Mikäli jotain unohtui, kerro siitä meille kommenteissa.