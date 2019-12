Jokavuotisen muistutuksen aika: ethän nuoleskele joululahjaksi saamiasi Switch-pelikasetteja

Joulu on perinteiden aikaa. On tuttuja lauluja, tuttuja ruokia, tuttuja rauhanjulistuksia. Lieneekin siis aika hoitaa yksi KonsoliFINin jokavuotinen perinne alta pois. Tai siis, voiko jotain kutsua jokavuotiseksi, jos kyseessä on vasta kolmas kerta?

Nimittäin! Olemme jo kahtena jouluna muistuttaneet, että niitä joululahjaksi saatuja pelikasetteja ei parane nuoleskella, maistella tahi syödä. Kyseiset pelit näet maistuvat jopa offensiivisen pahalta.

Tähän on selkeä syy, sillä kasetteihin on lisätty denatoniumbentsoaattia, kitkerintä tunnetuista kemikaaliyhdistelmistä. Myrkytöntä pukelia käytetään muun muassa rotanmyrkyissä, pakkasnesteissä sekä aineissa, jotka estävät kynsien pureskelua. Kuulostaa suorastaan herkulliselta, eikö vain?

Mutta perinteet velvoittavat. Ei kai auta, parasta hoitaa tämän vuoden makutesti alta pois.

Koekappaleeksi valikoitui tämän vuoden menusta Tetris 99:n kasetti. Aiempina vuosina elämys on tuonut mieleen savupiipun tahi vuohenjätökset, joten jotain samanlaista pystyi odottamaan myös tällä kertaa. Ja kuten arvata saattaa, on makuelämys tälläkin kertaa suorastaan kamala.

Jos kokemus pitäisi muotoilla sanoiksi, olisi se "hyi helvata, kenen idea tämä oli", kun taas makupaletiksi voisi kuvailla pakoputken sisäpintaa. Asiaa ei auta edes pikainen, hätäpäissään juotu vesilasi, sillä maku viipyy kielellä valitettavan pitkään.

Arvosanaksi edelleen se 1/5. Ja se yksi tähti lähinnä siitä, että kyseessä on kokemus. Huono sellainen, mutta kokemus.

Noin. Tuli testattua, jotta muiden ei tarvitse. Älkää tehkö perässä. Palataan asiaan, ehkä, ensi jouluna.

---

Oletko itse maistellut Switch-kasetteja tai vaikkapa PlayStation 3:n virtapainiketta? Kerro siitä meille kommenteissa, mikäli kehtaat. Tetris 99:n arvostelun voit puolestaan lukea tämän linkin (klik) kautta.