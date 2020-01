Mitä tiedämme PS5:n ei olevan

Sonyn tuleva PlayStation 5 -konsoli on ollut viime aikoina uutisissa. Tiedämme sen ilmestyvän vuoden lopussa, mutta muuten olemme joutuneet elämään satunnaisten TIETOVUOTOJEN varassa. Tässä muutamia tiedonmurosia siitä, mitä PS5 ei ole.

Ulkonäkö

Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miltä PS5 ei näytä. Muistutuksena alla on PlayStation 4, jonka näköinen PlayStation 5 ei todennäköisesti ole.

Oletettavasti PlayStation 5 ei myöskään muistuta alkuperäistä Xboxia.

Seuraavassa kuvassa on virvoitusjuomatölkki. Niitä voi pitää pystyasennossa — vaakatasoa ei yleensä suositella. Tästä huolimatta PlayStation 5 ei hyvin suurella todennäköisyydellä ole tämän näköinen.

Seuraavassa kuvassa olevalla välineellä ei voi pelata The Last of Us 2:ta, mutta sillä voi pyyhkiä sonicit posliinipinnasta.

Ominaisuudet

KonsoliFINin tutkivien journalistien mukaan seuraavat TIETOVUODOT PlayStation 5:stä eivät pidä paikkaansa:

PlayStation 5:n graafinen laskentateho on alle kaksitoista parsekkia.

PlayStation 5:n julkaisupeleihin sisältyy alkuperäinen Ridge Racer. Riiiiiiiidge Raceeeeeeer.

PlayStation 5 on päällystetty nanopinnoitteella, jonka ansiosta se ei näy tutkassa.

PlayStation 5 osaa kahdenkertaisen kirjanpidon ja sillä on HT-tilintarkastajan pätevyys.

Chuck Norris on suunnitellut PlayStation 5:n, minkä vuoksi se hyppykiertopotkaisee pelaajaa, joka ei vaan osaa.

PlayStation 5 ei muistuta Chuck Norrisin kuvassa käsittelemää esinettä. Chuck Norris muistuttaa halutessaan mitä tahansa.

PlayStation 5 on nelivetoinen ja se pakkaa sisäänsä yli 600 hevosvoimaa.

PlayStation 5 osaa kävellä vetten päällä.

PlayStation 5 ei aina juo olutta, mutta juodessaan se suosii Dos Equisia.

PlayStation 5 kirjoitti aiemmin peliarvosteluja KonsoliFINiin, mutta toimii nykyään toisen sivuston päätoimittajana.

Asiantuntemattoman haastattelu

Koska PlayStation 5:stä liikkuu niin paljon vahvistamattomia huhuja, lähti toimittajaryhmämme haastattelemaan nimetöntä mökin mummoa, jolla ei ole mitään kosketuspintaa pelikonsoleihin. Mummo TIETOVUOSI tiimillemme muun muassa seuraavaa:

"Onpa se mukavaa nähdä tuollaista nuorta väkeä (toim. huom: mummo ei selvästikään näe kovin hyvin), kun eivät ne lapsenlapset enää jaksa käydä katsomassa. Varmaan pitää niin kiirettä siellä Etelä-Suomessa. Timohan sai juuri uuden työpaikan. Mitähän sellainen krout häkker tekee?"

PlayStation 5 ei esiinny kuvassa

"Kovin vähän on lunta tullut, mutta eipä tuo haittaa kun naapurin Eerikillä on selkä huonona eikä se enää jaksa tehdä lumitöitä. Eerikiltä vietiin ajokortti, kun ei sillä enää pääkään käänny. Hyvä vain, sanon minä. Ottaako vieraat vielä lisää pullaa? Ihan teitä varten paistoin."

Mökin mummo ei vahvistanut huhua, jonka mukaan PlayStation 5:n tekemä esitys SoTe-uudistukseksi on hallituksen käsiteltävänä.