Onko teillä hetki aikaa puhua Final Fantasy VII Remaken upeista sävelmistä? Kourallinen puhdasta hunajaa – ja yksi karvas pettymys – kuunneltavissa nyt

Kuten kenties tiedätte, on Final Fantasy VII Remaken (ensimmäisen osan) julkaisu lähellä. Maaliskuussa tarkemmin sanottuna. Demokin saataneen kohta julki, kuten uutisoimme viime viikolla . Mutta ennen sitä ehtii hyvin hullaantua yhdestä uusiokäsittelyn aspektista, josta on juuri saatu esimakua.

Remake tuo nimittäin mukanaan aimo määrän tuttuja lurituksia, joskin uuteen uskoon muovattuna. Musiikkia työstämässä on myös Nobuo Uematsu, alkuperäisäänimaiseman takana oleva säveltäjämestari.

Youtube-kanavalle Key Tsang on ladattu eilen aimo läjä tulevan julkaisun musiikkia aina taistelusävellyksistä Mako-reaktorin sisällä kuultavaan rymistelyyn. Pureudutaan muutamaan niistä, mutta koko kattauksen voi kuunnella blogin alalaidasta löytyvän soittolistan kautta.

Let the Battles Begin!

Mitenkäs se eniten koko pelin aikana kuultava sävelmä, eli taistelumusisointi? Hyvänä uutisena voinee kertoa, että perustaistojen sävelmä on kuin versio 2.0 aiemmasta. Ensikuuntelujen perusteella kyseessä on upea, orkestraalinen helmi. Alkuperäisen tunnelma on tallella, ja tätä kuvittelee haluavansa kuunnella läpi koko seikkailun. Pieni, mutta sitäkin lämmittävämpi yksityiskohta on, että alkuperäisen sävelmänkin taustalla kuultavat metalliset kalahtelut kuuluvat myös oheisessa rallissa.

Main theme

Tunnussävelmä se vasta kaunis onkin. Niin alkuperäinen kuin tämä uusikin. Kylmät väreet saa kulkemaan ihoa pitkin tästä:

Fight on!

Mutta sitten, mitä ihmettä on tehty pomotaisteluiden menevälle rallille sähkökitaramaisine äänimaailmoineen? Nyt etukäteen kuultu kappale muistuttaa toki alkuperäistä, mutta siinä ei ole samaa tunnelmaa. Teos voisi olla kuin mistä tahansa muusta nykypelistä, jossa on orkesterimaista musisointia.

Fight on! Ver. 3

Mutta ei huolta! Ennen kuin vajotaan murheen alhoon, voi iloa saada siitä, että pomotaistelustahan on useammat eri versiot. Kolmosversio muistuttaa tunnelmaltaan eniten originaalia, ja sähkökitarakin tuntuu löytyneen. Tämähän on jo parempi, vaikkei vielä täydellinen.

Ja ne kaikki muut

Lisääkin löytyy. Muun muassa kappaleet Hurry Up! ja Mako Reactor eri versioineen voi kuulostella alemman soittolistan avulla.

Mitä ajatuksia tuotokset herättävät? Kerrassaan upeita, ainakin suurimmaksi osaksi, eikö totta? Koettakaa olla kommenteissa eri mieltä, mikäli pystytte.