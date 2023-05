Nämä neljä suoratoistopalveluiden sarjahelmeä päättyvät lopullisesti ennen kesää

Petri Leskisen blogi

Tänä keväänä suoratoistopalveluissa on pyörinyt toinen toistaan parempia tv-sarjoja. Kai olet jo katsonut Netflixin erinomaisen Beef-minisarjan, syventynyt Apple TV:n Silo-tuotantoon tai nauttinut HBO:n sympaattisesta joskin hieman rasittavasta Davesta? Seuraavat neljä sarjaa päättävät kuitenkin taipaleensa lopullisesti ennen kesäkuun taitetta.

Barry

Kukapa olisi arvannut, että Bill Haderista kehittyy yksi Hollywoodin mielenkiintoisimmista ohjaajista ja käsikirjoittajista. Masentuneen palkkamurhaajan edesottamuksia seuraava "komedia" Barry sukelsi toisen kauden jälkeen lopullisesti pimeyteen, eivätkä sarjan tapahtumat ole sen jälkeen naurattaneet kuin ajoittain – silloinkin usein vain vastareaktiona ruudun järkyttäviin tapahtumiin. Neljän kauden mittainen arkki ei ole missään vaiheessa menettänyt otettaan, vaikka sarjan tunnelma onkin synkentynyt huomattavasti. Haderin omaleimainen ohjaustyyli kruunaa kokonaisuuden.

Barry on katsottavissa HBO Maxilta.

Succession

Raha ei tuo onnea. Se on päätelmäni Successionin perusteella. Royn perheen mediaimperiumia seuraava draama ansaitsee kaikki kehut, joita todennäköisesti olet jo kuullut. Se on valtava taidonnäyte jokaisella osa-alueella. Nerokkaasti käsikirjoitettu, taidokkaasti roolitettu ja näytelty, upeasti kuvattu ja koukuttavasti rytmitetty. Poliittisen pelin lisäksi tarjolla on sisarusten valtataistelua, rakkauden kaipuuta ja aimo annos nepotismia.

Succession on katsottavissa HBO Maxilta.

The Marvelous Mrs. Maisel

Moni rakastaa/vihaa Gilmoren tyttöjä, mutta siitä huolimatta Daniel Palladinon ja Amy Sherman-Palladinon tuorein tuotanto The Marvelous Mrs. Maisel ei ole saanut samanlaista huomiota Suomessa. 1960-luvun New Yorkiin sijoittuva draamakomedia keskittyy stand up -klubien savuisiin lavoihin, kun varakkaan perheen kotiäiti Miriam "Midge" Maisel pyrkii miesvoittoisen alan huipulle. Sarja tarjoaa Palladinoille tuttua nokkelaa dialogia sekä muistettavia hahmoja. Erityiskiitos lavastukselle ja puvustukselle.

The Marvelous Mrs. Maisel on katsottavissa Prime Videosta.

Ted Lasso

Valioliigan ja fiktiivisen jalkapalloseura AFC Richmondin ympärille rakentuva Ted Lasso pelasti minut monelta korona-ajan pahalta mieleltä. Päähenkilönsä nimeä kantava draamakomedia ihastuttaa yltiöpositiivisella ja kannustavalla sanomallaan. Lontoolaisseuran hupsu valmentaja piristää pelkällä olemuksellaan, ja koko muukin joukkue on täynnä rakastettavia hahmoja. Sarja ei ole aivan saanut ylläpidettyä avauskauden taikaa, mutta siitäkin huolimatta jään kaipaamaan Ted Lassoa. Football is life!

Ted Lasso on katsottavissa Apple TV:ltä.