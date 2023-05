Ettei se olisi sittenkin Chrono Trigger, jolla on paras soundtrack kaikista Super Nintendo -peleistä?

Chrono Trigger on klassikkopeli, jolla on vankka vankkumaton fanikuntansa. Ja syystäkin.

Nimike on julkaisustaan vuonna 1995 asti kerännyt kehuja muun muassa kiehtovan tarinansa ja hahmojensa ansiosta, mutta unohtaa ei sovi roolipeliseikkailun musiikkipuolta.

Olisiko kyseessä yksi Super Nintendon parhaista soundtrackeista?

Klassikko männävuosilta

Viime vuonna kirjoittelin sivustollemme jutun siitä, miten Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Questin soundtrack on yksi parhaista, mitä Nintendon 16-bittisellä Super Nintendo -konsolilla kuultiin. Ellei jopa paras. Eipä tuohon ole vastaan väittämistä edelleenkään. Melodisesti ja myös teknisesti korviin soljuvat äänet olivat varsin oivia.

Mutta onhan sitä Super Nintendolla muitakin helmiä, jotka voisivat olla ykköspallilla Donkey Kongin kanssa/sijasta.

Juttua näet kommentoitiin toteamalla, että myös Secret of Mana ansaitsisi tämän ykköspallin. Hyvin mahdollista! Itse en ole kyseistä seikkailua kovin montaa hetkeä pelaillut, joten en uskalla olla asiasta samaa mieltä. Ainakaan kyseisiä säveliä kuuntelematta.

Suuren seikkailun alkumetreillä.

Jos itse olisin uumoilemassa jonkin muun nimikkeen olevan se yksi ja paras, olisi se Chrono Trigger, tuo Squaren työstämä roolipelieepos. Sen tarina vie pelaajansa läpi eri aikakausien useiden juonenkäänteiden ja muistettavien hahmojen saattelemana.

Koko herkullisen kokonaisuuden kuorrutteena toimivat upeat ja suorastaan tunnelmalliset sävellykset, jotka toimivat sekä osana tarinaa että erikseen. Vaikka kappaleet kuulostavat erilaisilta, niin ne sopivat myös mainiosti yhteen kokonaisuuteen.

On merkille pantavaa, että soundtrackin säveltäjä Yasunori Mitsuda oli vain 22-vuotias, kun hän sai tehtäväkseen luoda sävelmät. Aikamoista.

Hunajaa korvakäytäviin

Jos kerta kyseessä on niin upea kokoelma musiikkia, niin otetaas niitä esimerkkejä sitten valokeilaan.

Miten olisi vaikka Corridors of Time, ilmava sävelmä tunnistettavine melodioineen. Se edustaa ainakin omasta mielestäni oivasti sitä kaikkea, mitä Chrono Trigger musiikkipuolellaan tarjoaa.

Nimikkeen tunnussävelmä on myös alati kehuissa, kun seikkailun sävelmistä puhutaan. Eipä ihme, että sitä on useammissa konserttisaleissa versioitu moneen otteeseen. Ohessa esimerkki vuodelta 2012, Boston Symphony Hallissa kuvattu Video Game Orchestran versiointi.

Vaikka kuinka haluaisi, niin tätä juttua ei voi kirjoittaa mainitsematta Frog-hahmon tunnusmusiikkia. Tiedän sen olevan joidenkin korvissa kovin kulunut, mutta se kuitenkin sopii peliin kuin nakutettu. Ja etenkin Frog-miekkamieh… miekkasammakolle. Se kuulostaa sankarin tunnussävelmältä, joka se toden totta onkin.

Entäs sitten Schala's Theme? Nostaa ihokarvat pystyyn. Täysin sivuhuomiona mainittakoon, että sävelmä on myös lainattu hiphopin maailmaan, sillä samat sävelkulut kuullaan Wiz Khalifan Never Been -kappaleessa.

Esimerkkejä hyvistä sävelmistä olisi pistää tähän tarjolle vaikka kuinka ja monta. Secret of the Forest , Silent Light, taistelumusiikit, Brink of Time ja Underground Sewer noin muutamina esimerkkeinä. Koko soundtrack on kuitenkin kuunneltavissa sekä YouTuben että Spotifyn kautta. Hienoa, ohessa upotukset niihin!

Eiköhän näillä esimerkeillä tullut todistettua Chrono Triggerin sävellysten oivallisuus?

