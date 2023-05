Petri Katajan blogi

Tekoälyteknologia se porskuttaa koko ajan eteenpäin.

Pyysin joku hetki sitten ChatGPT-tekoälyä listaamaan kaikkien aikojen parhaat pelit (juttuun pääsee klikkaamalla tästä linkistä). Tämän hehkuttelun vastapainoksi ajattelin kysyä samasta lähteestä kaikkien aikojen huonoimmat videopelit.

Ja on se nopea, sillä tämänkään listan työstämisessä ei tekoälyltä kulunut montaa hetkeä.

Tekoälykäs esipuhe

Ennen varsinaista listausta pitää mainita ChatGPT:n alkuhuomio.

"Kaikkien aikojen huonoimpien videopelien lista on subjektiivinen ja vaihtelee mieltymysten mukaan. On olemassa kuitenkin muutamia pelejä, jotka ovat saaneet paljon kriittistä arvostelua ja joita pidetään usein huonoina tai pettymyksinä."

Selvä, eri henkilöillä lista voi olla erilainen.

Sitten se itse valikoima

Ohessa tekoälyn tekemä listaus. Huomionarvoista voi olla se, että aivan sataprosenttisen täydellistä suomea ChatGPT ei tuottanut, sillä mukana on hieman virheitä sanamuodoissa sekä pettymys-sanan käytössä.

---

1. E.T. the Extra-Terrestrial (1982) - Tämä Atari 2600 -peli on tunnettu yhtenä suurimmista epäonnistumisista pelihistoriassa. Peli oli buginen, vaikeasti ymmärrettävä ja sai pelaajilta paljon pettymyksiä.

2. Superman 64 (1999) - Tämä Nintendo 64 -peli sai runsaasti kritiikkiä huonosta ohjauksestaan, sekavasta pelimekaniikastaan ja yleisestä alhaisesta laadustaan.

3. Big Rigs: Over the Road Racing (2003) - Tätä PC-peliä pidetään yhtenä kaikkien aikojen huonoimmista peleistä. Se kärsii monista virheistä ja puutteista, kuten puuttuvasta kolarointimekaniikasta ja tekoälyn ongelmista.

Tätä hienoutta on Big Rigs: Over the Road Racing.

4. Sonic the Hedgehog (2006) - Tämä peli julkaistiin useille alustoille, mutta se sai paljon kritiikkiä huonosta kamerasäätelystään, buginen pelattavuudestaan ja teknisistä ongelmistaan.

5. Ride to Hell: Retribution (2013) - Tämä toimintapeli sai runsaasti kielteisiä arvioita huonosta pelattavuudestaan, tylsästä tarinastaan ja teknisistä ongelmistaan.

6. Duke Nukem Forever (2011) - Tätä peliä odotettiin pitkään, mutta se sai pettymyksiä niin teknisistä ongelmista kuin vanhentuneesta pelimekaniikastaan.

7. Aliens: Colonial Marines (2013) - Tämä ensimmäisen persoonan ammuntapeli sai paljon kritiikkiä kehnoista tekoälyratkaisuistaan, vaihtelevasta visuaalisesta laadusta ja heikosta tarinastaan.

Duke Nukem Foreverissa hierottiin ainakin suunnitelmia.

8. Shaq Fu (1994) - Tätä taistelupeliä, jossa NBA-tähti Shaquille O'Neal seikkailee, on pidetty yhtenä huonoimmista ja epäonnistuneimmista peleistä.

9. Rambo: The Video Game (2014) - Tämä toimintapeli sai paljon negatiivista palautetta huonosta grafiikastaan, kömpelöstä pelattavuudestaan ja yksitoikkoisista tehtävistään.

10. Tony Hawk's Pro Skater 5 (2015) - Tämä peli sai paljon kritiikkiä buginen pelimekaniikastaan, teknisistä ongelmistaan ja yleisestä huonosta laadustaan, mikä oli pettymys sarjan fanien keskuudessa.

Tony Hawk's Pro Skater 5:ssä todellakin päästiin skeittiharrastuksen sisään.

---

Vielä loppuhuomautuksena ChatGPT kertoo seuraavaa: "Huonoiksi tai pettymyksiksi luokitellut pelit voivat johtua erilaisista syistä, kuten kehnosta pelattavuudesta, teknisistä ongelmista, puutteellisesta tarinasta tai odotusten pettämisestä. On kuitenkin tärkeää huomata, että jokainen pelaaja voi kokea pelit eri tavalla, ja mielipiteet voivat vaihdella."

Mielipiteet voivat vaihdella, kiitos huomautuksesta!

En itse voi tätä listausta alkaa sen suuremmin riitauttamaan. Olen näistä tekeleistä näet kokenut ainoastaan Superman 64:n alkupuolen, jonka perusteella uskon sen olevan nappivalinta tähän kurjaan joukkoon. Muut ovatkin sitten astetta vieraampia itselleni.

Mitä mieltä olette, onko lista oikeansorttinen?

