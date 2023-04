KonsoliFIN Podcast #203: Rovio on viittä vaille Segan omaisuutta, mutta mikä pelastaisi Rocksteadyn Suicide Squadin?

Kesä ja kärpäset lähestyvät!

Niko ja Joonatan pohtivat tällä kertaa, mullistaako Rovion ja Segan mahdollinen fuusio kotimaista pelikenttää. Lisäksi keskustellaan saavutettavuustiloista ja pohditaan, voiko mikään pelastaa enää Rocksteadyn Suicide Squadia.

Luvassa myös ohjelmaosio "kuvitteellinen retrokonsoli" osa II: 32- ja 64-bittinen aikakausi! Mediakornerissa puolestaan keskustellaan muun muassa Futuramasta, God of War Ragnarökistä, The Legend of Zelda: The Minish Capista sekä Tchiasta.

Tämä jakso on äänitetty 20.4.2023.

Alku- ja loppubiisi: Alleycat Bit Blues, by: Tomi Ruuska

Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

Kysymyksiä voi lähettää:

Discordissa kanavalla #podcast-palaute-ja-kysymykset

Twitterissä hashtagilla #kysyKonsoliFINiltä

Foorumilla ketjussa Kysy KonsoliFINiltä

Aikaleimat:

0:00:35 Intro

0:03:05 Sega on ostamassa suomalaista Roviota – mitä se käytännössä tarkoittaa?

0:13:45 Horizon Forbidden West saa saavutettavuusmoodin, joka helpottaa syvän veden kammoisia (thalassophobia)

0:22:35 Mikä pelastaisi Suicide Squadin?

0:30:40 Kuukauden hassuttelu: Nikon ja Joonatanin unelmien retrokonsoli osa II: 32- ja 64-bittinen aikakausi

1:28:55 VÄLIAIKA, KAHVIA JA PULLAA

1:29:40 Mediakörner – katsotut & pelatut

1:49:50 Saittitärpit

1:52:50 Outro