KonsoliFIN Podcast #205: Pelien täyteinen syksy lennätti studioon Jarkon ja Tontsan!

Syksy saapuu, illat pimenee ja castike palaa (mutta ei pohjaan)!

Kauden ensimmäinen jakso starttaa räväkästi, sillä studioon saapuu pitkästä aikaa KonsoliFINin taustajoukoissa vaikuttanut Tuomas Tonteri ja vieraaksi puolestaan monissa liemissä keitetty Jarkko Grönberg! Juontajana toimii tuttuun tapaan Niko Lähteenmäki.

Puhetta riittää erityisesti Switch 2 -spekulaatioista, Alan Wake II:sta sekä Biowaren irtisanomisista. Mediakörnerissä puolestaan keskustellaan muun muassa tuoreimmasta Indiana Jonesista, Twin Peaksista sekä Bethesdan suurteos Starfieldistä.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on äänitetty 13.9.2023.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues, loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska

Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

Aikaleimat:

0:00:35 Intro

0:01:30 Kesäkuulumiset + kuka onkaan keinonahkatakkinen mies?

0:11:50 Biowarella ulostuspäivät – ovatko uusi Dragon Age ja Mass Effect vaarassa?

0:22:05 Saint's Row -studio Volition pisti pillit pussiin – mitä Embracerin sisällä oikein tapahtuu?

0:31:50 Switch 2 -spekulointia ja (pieleen menneitä) Nintendo Direct -veikkauksia

0:49:50 Alan Wake II on kohta täällä!

0:56:10 Kriittistä keskustelua Unityn lisenssiperseilystä

1:02:25 VÄLIAIKA, KAHVIA JA PULLAA

1:03:20 Mediakörner – katsotut & pelatut

2:07:30 Saittitärpit

2:13:35 Outro