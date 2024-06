KonsoliFIN Podcast #210: Kesälaitumille!

Viimeistä viedään tälle kesälle!

Kauden päätösjaksossa kuullaan harvinaista herkkua, sillä ylläpidon porukassa pidempään viihtyneet Niklas Isberg ja arvostelu-/artikkelitoimituksen vetäjä Petri "P33RO" Leskinen tekevät paluun mikin ääreen noin vuosikymmenen tauon jälkeen! Juontajana toimii tuttuun tapaan Niko Lähteenmäki.

Aiheena tällä kertaa muun muassa:

Missä Nikke ja Petri ovat viilettäneet kaikki nämä vuodet? Entä miten he päätyivät remmiin mukaan?

Leijonanosan roolissa tänään Summer Game Fest: Mikä vakuutti, mikä ärsytti, jäikö loppuvuotta kohtaan odotuksia?

Mediakörnerissä puhuttaa muun muassa huikea X-Men '97 sekä mielipiteitä jakanut Hit Man. Castilaiset ovat myös pelanneet paljon, mistä osoituksena Nikon Gamecube-kokeilut, Niken Sea of Stars -seikkailut sekä Petrin vuosikausien omistautuminen Red Dead Redemption 2:lle.

Tämä jakso on äänitetty 26.6.2024.

Alkubiisi: Alleycat Bit Blues ja loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska

Väliaikabiisi: OutRun the Highway by: Jukka K.

