Gamescom 2025 on ensi viikolla – Opening Night Live -lähetys tarjoaa kaksi tuntia pelijulkistuksia ja yllätyksiä

Gamescomin avajaistapahtuma Opening Night Live tarjoaa tiistaina 19. elokuuta kaksi tuntia pelimaailman kuumimpia uutisia, mukaan lukien Call of Duty: Black Ops 7:n virallisen paljastuksen ja kurkistuksia odotettuihin huippupeleihin.

Gamescom kerää jälleen pelijättiläiset ja fanit Kölnin Koelnmesseen 20.–24. elokuuta, ja kävijämäärän odotetaan nousevan yli viime vuoden 335 000:n. Geoff Keighleyn juontama Opening Night Live lähetetään ennen messujen alkua suorana ympäri maailmaa, ja luvassa on kuuleman mukaan runsaasti uusia julkistuksia ja yllätyksiä.

Varmistettuja esiteltäviä pelejä ovat muun muassa Call of Duty: Black Ops 7, Resident Evil Requiem, Lords of the Fallen 2 ja World of Warcraft: Midnight. Lisäksi tapahtumassa kuullaan livenä Clair Obscur: Expedition 33 -pelin soundtrackia juhlistava musiikkiesitys.

Suoraa lähetystä voi seurata YouTubesta elokuun 19. päivänä kello 21.00 Suomen aikaa alkaen.