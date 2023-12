Alan Wakesta tutun Old Gods of Asgardin levystä tuli mieletön menestys – kohosi tyylikkäästi Suomen albumilistan ykköspaikalle

Old Gods of Asgardin albumi on pompsahtanut suvereenintyylikkäästi Suomen fyysisen albumilistan kärkipaikalle.

Tilanteesta tekee mielenkiintoisen se, että Old Gods of Asgard on alkujaan tuttu Alan Wake -pelistä, sittemmin myös tämän ylistetystä jatko-osasta ja Controlista. Fyysisen albumilistan kärkipaikalla komeileva Rebirth – Greatest Hits rakentuu remedyversestä tuttujen kappaleiden ympärille – mukana on luonnollisesti suoranaisen hurmion The Game Awardsissa aiheuttanut Herald of Darkness. Suomen virallista albumilistaa pääsee tutkailemaan täältä.

Kuten valtaosa varmasti jo tietääkin, Old Gods of Asgardin taustalla hääräilee pitkän linjan kotimainen rock-yhtye Poets of the Fall.

Alan Wake 2 on saatavilla PC:lle, Xbox Series S|X:lle sekä PlayStation 5:lle.