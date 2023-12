Vuosikausia työstössä ollut The Last of Us -moninpeli on peruttu, kehittäjä kertoo

Amerikkalainen pelistudio Naughty Dog on perunut pitkään työstössä olleen The Last of Us -moninpelinsä.

The Last of Usin ohella muun muassa Unchartedista tuttu Sony Interactive Entertainmentin luottostudio kertoi taannoisessa tiedotteessaan peruneensa The Last of Us Online (ja jossain määrin myös Factions) -työnimeä kantaneen projektinsa 14. päivä joulukuuta.

Naughty Dogin mukaan yhtiön moninpelitiimi oli työskennellyt projektin parissa siitä lähtien (vähintään vuodesta 2018 alkaen), kun The Last of Us Part II oli vielä työn alla, sillä alun perin Factions-nimeä kantavan moninpelin piti olla osa peliä. Syyskuussa 2019 Naughty Dogin päällystöön kuuluva ohjaaja-käsikirjoittaja Neil Druckmann ja yksi pääsuunnittelijoista Emilia Schatz kertoivat kuitenkin haastattelussa, että tiimi keskittyisi pelkästään tarinakampanjaan siihen asti, kunnes emopeli olisi valmis.

Vielä kesäkuussa 2022 Druckmann kertoi Geoff Keighleyn luotsaaman Summer Game Festin aikana, että Factions on todellakin edelleen työn alla ja tulisi saamaan oman erillisen julkaisunsa. Mies mainitsi tuolloin myös, että projektin kokoluokka on samalla tasolla studion yksinpelien kanssa, ja että se tapahtuisi kokonaan uudessa lokaatiossa Yhdysvaltojen maaperällä, vieläpä uusien hahmojen kera.

Bloombergin Jason Schreier puolestaan raportoi tämän vuoden toukokuussa, että The Last of Us -moninpeli otti askeleen takapakkia, kun monet tiimin kehittäjistä ohjattiin muihin projekteihin samalla, kun julkaisija Sony miettiä uutta suuntaa strategialleen. Lisäksi Sonyn nykyisin omistama Destiny-kehittäjästudio Bungie arvioi Schreierin mukaan Sonyn pyynnöstä The Last of Us -projektin tilaa kriittisellä silmällä. Tuomio oli tyly, sillä Bungien porukka kyseenalaisti pelin kykyä ylläpitää pelaajamääriä sekä käyttäjien sitoutumista. Lokakuuhun mennessä projekti oli keskeytynyt kokonaan, oletetusti juuri huonon palautteen sekä Naughty Dogilla loppuvuodesta tapahtuneiden irtisanomisten johdosta.

Naughty Dogin tiedote The Last of Us -moninpeliprojektin lopettamisesta löytyy kokonaisuudessaan lähdelinkistä, täältä.

