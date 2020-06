Animal Crossing: The Last Airbender on fanitribuutti Avatarille

Avatar: The Last Airbender -intro luotiin Animal Crossing: New Horizonsissa.

"Kauan sitten neljä kansaa eli sovussa keskenään, mutta kaikki muuttui kun Tulikansa hyökkäsi." Parivaljakko nimeltä The Nooksters teki jälleen yhden hupsun Animal Crossing -videon. Kyseessä on tällä kertaa tribuutti Avatar: The Last Airbender -sarjalle. The Nookstersin YouTube-kanavalta löytyy myös muun muassa Brooklyn Nine-Nine -intro Animal Crossingissa uudelleenluotuna.

Kaikki videolla nähtävät Avatar-asut ovat Reddit-käyttäjä rindropin käsialaa, ja koodit niihin löytyvät täältä.