40 minuuttia, 15 peliä: Sonyn State of Play -lähetys nähdään keskiviikon ja torstain välisenä yönä

Sony päiväsi seuraavan State of Play -lähetyksensä huhuilujen jälkeen ihan virallisesti.

State of Play -lähetyksen kerrotaan PlayStation Blog -tiedotteessa lohkaisevan elämästä nelisenkymmentä minuuttia. Tähän vajaaseen kolmeen varttiin puserretaan kuulumisia yli 15 eri peliin liittyen. Virallisessa tiedotteessa näistä mainitaan Rise of the Ronin ja Stellar Blade, mutta eiköhän siellä nähdä jo aiemminkin huhuiltuja nimikkeitä Final Fantasy VII Rebirthistä Silent Hill 2:een.

Lähetystä voi kuikuilla keskiviikon ja torstain välisenä yönä kello 00:00 YouTubesta, Twitchistä ja jopa trendikkäästi TikTokista – tai kaikista helpoiten suoraan alla olevan videoikkunan kautta!