Bailataan porukalla – Just Dance 2023 Edition nykii tanssijalkaa verkkopelikokemuksena

Supersuosittu tanssipelisarja saapui bilekansan riemuksi Just Dance 2023 Edition -versiona.

Ubisoftin Just Dance 2023 Edition on uuden sukupolven tanssikokemus, joka sisältää uudistetun verkkopelitilan, monipuolistetun pelikokemuksen ja tietysti uusia hittejä. Mukana on liuta uutta tanssittavaa, mukaan lukien BTS:n Dynamite, Justin Timberlaken CAN'T STOP THE FEELING!, Linkin Parkin Numb sekä Dua Lipan Physical.

Verkkopelitila mahdollistaa jopa viiden kaverin kanssa bailaamisen. Tanssibiisit voidaan valita yhdessä ja heilua niiden tahdissa kaikki samaan aikaan. Ristiinpeluu sallii eri alustoilla tanssahtelevien liittymisen toistensa sessioihin. Peli seuraa tanssiliikkeitä älypuhelimen avulla, ilmaisella Just Dance Controller -sovelluksella.

Just Dance 2023 Edition julkaistiin tänään PlayStation 5:lle, ja Xbox Seriesille ja Switchille. Tarkempia tietoja niin biisilistoista kuin uudistuksistakin voi lueskella Ubisoftin sivuilta.