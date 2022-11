The Witcher 3: Wild Huntin ehostettu versio näytillä ensimmäisellä pelikuvavideolla – julkaistaan joulukuussa PC:lle, PlayStation 5:lle sekä Xbox Series -konsoleille

CD Projekt Red on julkaissut ensimmäiset maistiaiset The Witcher 3: Wild Huntin modernisoidusta versiosta.

Alkujaan vuonna 2015 ilmestyneen The Witcher 3: Wild Huntin nykyraudalle ehostettua versiota on odoteltu jo pidemmän aikaa – moinen on viivästysten jälkeen tulossa tarjolle joulukuun 14. päivä. Esittelyvideoita voi katsastaa uutisen ylä- ja alareunasta.

PlayStation 5- ja Xbox Series -versiot sisältävät tutuksi tulleet grafiikkamoodit, jotka panostavat valinnasta riippuen joko graafisiin hienouksiin tai sukkelampaan ruudunpäivitykseen. PC:llä taas tarjolla on puolestaan DSS:n, FSR:n ja Ultra-tason grafiikoiden kaltaisia ulkoasuun vaikuttavia kikkailuja.

Pelimekaanisia parannuksiakaan ei ole unohdettu. Mukana on esimerkiksi nykypeleille tuttu valokuvamoodi sekä uusia kameranäkökulmia riippuen siitä, onko Geralt liikkeellä jalkaisin vaiko hevosella. Kontrollejakin on paranneltu esimerkiksi taikomisen osalta. PS5-pelaajat puolestaan pääsevät käsiksi DualSensen haptisiin ominaisuuksiin.

The Witcher 3: Wild Huntin päivitys ei maksa pelin omistaville mitään, mutta sen voi toki ostaa myös erikseen Complete Edition -lisänimellä varustettuna.

Lisää aiheesta: