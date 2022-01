S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ei valmistu ajallaan – julkaisua jouduttiin lykkäämään aina vuoden loppuun saakka

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobylin julkaisua on päätetty siirtää huhtikuulta aina vuoden loppuun saakka.

GSC Game Worldin kehittämä S.T.A.L.K.E.R. 2 on studion tuumailujen mukaan kehittäjiensä ylivoimaisesti suurin projekti. Siksipä aikataulussa ei aivan pysytäkään ylimääräisten kehityskuukausien kuluessa esimerkiksi testauksen ja pelin viimeistelyn parissa. Tavoitteena on julkaista tuote, joka onnistuisi saavuttamaan ja jopa ylittämään pelaajien korkeiksi kohonneet odotukset. Koko lausunto on luettavissa uutisen lopun Twitter-upotuksesta.

PC:lle ja Xbox Series S|X:lle ilmestyvän S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobylin uusi julkaisupäivä ajoittuu joulukuun 8. päivälle.