Selviytymisseikkailu Forever Skies julkistettiin PC:lle, PS5:lle ja Xbox Series -konsoleille

Puolalaisstudio Far From Home on julkistanut Forever Skies -selviytymispelinsä.

Maailmanlopun maisemiin sijoittuva Forever Skies heittää pelaajansa selviytymään laajaan maailmaan, tarkoituksenaan rakentaa kotipesänä toimivaa lentoalusta. Seikkailu tapahtuu laajemmaltikin taivaan sinessä, sillä materiaaleja kerätään ainakin osaksi maapallon yllä leijuvista taivaskaupungeista. Mukana on myös neljän innokkaan yhteistyömoodi, mutta se ei ehdi valmiiksi vielä tälle vuodelle uumoiltuun Early Access -julkaisuun. Far From Homen palkkalistoilta voi muuten bongailla esimerkiksi Dying Lightia ja Outridersia työstäneitä kehittäjiä.

Forever Skies julkaistaan kuluvan vuoden aikana Steamin Early Access -palveluun, versio 1.0 on tarkoitus saada ilmoille vuotta myöhemmin.