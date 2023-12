Poets of the Fall esiintyy torstaiyön mammuttimaisessa The Game Awards -gaalassa

The Game Awardsin lavalla nähdään tulevana torstaina roppakaupalla kotimaista taituruutta.

Remedy ilmoitti X-palvelussa yhden esiintymisslotin varatun useampaankin otteeseen studion peleissä esiintyneelle Poets of the Fall -bändille. Viimeisimpänä vuonna 2003 perustettu orkesteri on nähty suuressa roolissa niin arvostelu- kuin yleisömenestykseksikin kohonneessa Alan Wake 2 -kauhuseikkailussa. KonsoliFINin arvostelussa pelille napsahti täydet viisi tähteä.

Myös Alan Wake 2 itsessään on vahvasti tapetilla The Game Awards -lähetyksessä. Peli nappasi yhdessä Baldur's Gate 3:n kanssa eniten, peräti kahdeksan, ehdokkuutta erinäisissä palkintokategorioissa. Pysti voi irrota luonnollisesti myös parhaan musiikin kategoriassa – hyvänä esimerkkinä vaikkapa Remedyversestä tutun fiktiobändi Old Gods of Asgardin Herald of Darkness. Parhaiden pelien äänestys on edelleen käynnissä tapahtuman sivuilla, täällä.

Pelimies Geoff Keighleyn juontama The Game Awards -lähetys käynnistyy torstain ja perjantain välisenä yönä, kello 2:30.

Thursday - do not miss the first-ever live performance from @PoetsOfTheFall as OLD GODS OF ASGARD from Alan Wake 2 at #TheGameAwards Streaming live everywhere at https://t.co/iy7ZNucEWW pic.twitter.com/kb0rOJEnYC — Remedy Entertainment (@remedygames) December 4, 2023

Lisää aiheesta: