Irtisanomisten kohteena ollut Bungie vahvisti Destiny 2 -laajennuksen lykkääntymisen aina kesäkuun alkuun saakka

Destiny 2:n viimeiseksi jäävän The Final Shape -laajennuksen julkaisu on siirtynyt useammalla kuukaudella.

Bungien kuultiin taannoin irtisanoneen roppakaupalla työntekijöiteen, minkä lisäksi niin tulevan Marathon-räiskinnän kuin The Final Shapenkin uumoiltiin viivästyvän reilusti. Nyt Sonyn omistuksessa oleva studio on vahvistanut viimeksi mainitun kohtalon: The Final Shape julkaistaan vasta 4. kesäkuuta 2024.

Destiny 2:n aikataulua rukattiin hieman harmittavan viivästyksen vuoksi. Nyt Season of the Wish -kausi jatkuu aina The Final Shapen kesäkuiseen julkaisuun saakka, minkä lisäksi helmikuusta eteenpäin päästään tahkoamaan ylimääräisiä Wishes in February -tehtäviä ja keräilemään Moments of Triumph -palkintoja. Lisätietoja Bungien blogahduksesta, täältä.

Destiny 2 laajennuksineen on saatavilla PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.

