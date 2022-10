Call of Duty Modern Warfare II:n levyjulkaisu sisältää dataa kokonaiset 72 megatavua – loput 150 gigatavua ladataan netistä

Call of Duty: Modern Warfare II:n levyjulkaisu on kirjaimellisesti tyhjä taulu. Tai no, ainakin melkein.

Pelilevy sisältää dataa nimittäin kokonaiset 72 megatavua. Todennäköisesti siis juuri sen verran, että konsoli tunnistaa levyltä lisenssin, jonka turvin varsinainen teos (151,4 gigatavua) ladataan netistä. Hitaan nettiyhteyden omaavat henkilöt eivät siis hyödy fyysisen julkaisun ostosta käytännössä laisinkaan.

Call of Duty: Modern Warfare II julkaistiin menneen viikon perjantaina eli lokakuun 28. päivä. Teos on saatavilla PC:lle, PlayStation 4:lle ja 5:lle, Xbox Seriesille sekä Xbox Onelle. Muista varautua odotteluun, mikäli peli päätyy ostoskoriin.